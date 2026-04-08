¿Cuánto dinero se juega el Barcelona en la Champions? El 'pastizal' que se asegura si elimina al Atlético de Madrid en cuartos

El Barça se prepara para afrontar una eliminatoria que marcará profundamente la valoración global de su temporada. El conjunto azulgrana vuelve a darse cita con el Atlético de Madrid, al que derrotó en la pasada jornada liguera por un ajustado 1-2 y ante el que volverá a medir sus fuerzas en otras dos ocasiones a lo largo de los próximos días.

Conseguir apear a los colchoneros de la Champions es importante por muchos motivos. A nivel deportivo, avanzar en la eliminatoria supone asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos de la máxima competición europea, además de cobrarse la revancha ante el equipo que hace unas semanas les privó de la posibilidad de revalidar su título en la Copa del Rey.

El otro gran motivo es el económico, pues la presente edición de la UEFA Champions League vuelve a contar con una suculenta bolsa de premios a repartir en función del rendimiento de los participantes.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal reacciona durante el partido dela jornada 30 de LaLiga EA Sports / Chema Moya / EFE

¿Cuánto dinero puede ganar el Barcelona en la Champions League?

El Barça ya se ha asegurado una cantidad cercana a los 64,5 millones de euros por todo el camino recorrido en la presente edición de la Champions League, pero este millonario botín todavía puede dispararse aún más en función de su desempeño en las próximas rondas eliminatorias. Esto se debe a que la UEFA premia generosamente cada fase superada por los aspirantes al título.

Los primeros 18,6 millones llegaron a las arcas azulgranas por el mero hecho de participar en la Champions League, ya que es la cantidad que asigna la UEFA a cada uno de los 36 equipos que participan en la máxima competición europea, mientras que otros 11,2 millones de euros fueron granjeados en base al rendimiento deportivo en la fase liga.

El conjunto azulgrana cerró su participación en esta primera fase cosechando 5 victorias en los 8 partidos disputados, con un igreso de 2,1 millones de euros por cada triunfo. Por otra parte, el empate ante el Brujas les otorgó 700.000 euros adicionales.

Rashford celebra el tanto que marcó ante el Copenhague / Associated Press/LaPresse / LAP

Una vez superada la 'liguilla' llega el momento de fase eliminatoria, dónde se encuentra la mayor parte del pastel. La clasificación para los octavos de final está premiada por la UEFA con 11 millones de euros. A esta cantidad fija se le deben añadir 2 millones por conseguirlo de manera directa y otros 8,8 millones procedente de los 'shares' por la quinta posición en la que finalizó la fase liga.

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El primer paso del Barça en el cuadro final de la competición llegó contra el Newcastle, al que apeó por un contundente 8-3 global. Esta victoria, más allá de valer un billete para los cuartos de final, se tradujo en un ingreso adicional de 12,5 millones de euros, mientras que el pase a semifinales añadiría 15 millones más a sus arcas, elevando el botín provisional hasta los 79,5 millones de euros a la espera de una hipotética final.