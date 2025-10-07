El dinero que percibirán Barça y Villarreal por disputar el partido en Miami

La UEFA ha autorizado que el partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga entre Villarreal y FC Barcelona se dispute en el Hard Rock de Miami el 20 de diciembre, en lugar del Estadio de La Cerámica. La decisión del máximo organismo europeo no está exenta de polémica, pues hay clubes que consideran una adulteración de la competición. De hecho, la AFE ha convocado una reunión de urgencia con los capitanes de los 18 clubes restantes de Primera División para conocer su opinión, aunque estos ya se reunieron el pasado 21 de agosto, mostrando su disconformidad con la decisión tomada por Javier Tebas.

El presidente de LaLiga lleva años deseando trasladar un encuentro de la competición fuera de España. En 2018 propuso la idea, pero fue rechazada por el entonces dirigente de la RFEF Luis Rubiales. En octubre del año pasado, Tebas pidió disputar el Barça - Atlético en Miami. Sin embargo, se canceló la propuesta tras las graves consecuencias provocadas por la DANA en Valencia.

"Aunque es lamentable tener que permitir estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente" Comunicado de la UEFA

Este verano, LaLiga envió la sugerencia a la UEFA, que tras un largo razonamiento aceptó a regañadientes. El organismo presidido por Aleksander Ceferin lanzó un comunicado en el que "lamenta tomar esta decisión y la justifica en las lagunas legales que presenta la norma de la FIFA sobre la organización de partidos internacionales". Asimismo, la UEFA se ha comprometido a intentar evitar que esto se repita en el futuro. "Aunque es lamentable tener que permitir estos dos partidos se disputen (también el Milan - Como, que se celebrará en Australia en febrero), esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente".

El Villarreal, de acuerdo con la decisión de la UEFA

Sin embargo, algunos protagonistas del partido están a favor de disputar el encuentro fuera de España. Hace unas semanas, Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, admitió que "jugar un partido al año en Estados Unidos es positivo". Asimismo, vaticinó que trasladar el encuentro al otro lado del charco ayuda a las arcas del club. "Si no hay fútbol en Miami, a lo mejor no habrá fútbol en Vila-real en unos años", señaló el hijo del presidente 'groguet' en unas declaraciones a 'DAZN'.

Los beneficios económicos para ambos clubes son gigantescos. Según 'Rac 1', Barça y Villarreal recibirán entre cinco y seis millones de euros, aunque los castellonenses percibirán algo más para paliar el dinero que no ganarán con la venta de entradas. Aunque muchos aficionados del 'Submarino Amarillo' se quedarán sin ver uno de los mejores partidos en La Cerámica, Fernando Roig se comprometió a que "todo abonado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada". Además, desveló que "el club devolverá el 20% de lo que han pagado por el pase de temporada a aquellos aficionados que no puedan acudir al encuentro".