El dinero que puede ganar el Barça en la Supercopa de Arabia Saudí

Todo está preparado ya en Jeddah para que este miércoles empiece a disputarse la Supercopa de España, competición que se juega en Arabia Saudí por sexta vez. El Barça y el Athletic abrirán fuego con la disputa de la primera semifinal. Real Madrid y Atlético jugarán el jueves la segunda. Los cuatro equipos buscarán agrandar su palmarés, pero también mejorar su economía, pues es una buena suma de dinero la que se reparten los participantes en el torneo.

De entrada, la Real Federación Española de Fútbol ha decidido en esta edición aumentar el dinero para los clubes participantes. De los 19 millones de euros que se repartieron en el 2025 ha pasado en este 2026 a los 21,3 millones. Esta cantidad se reparte según un baremo que se establece dependiendo del número de títulos y las competiciones internacionales de cada uno de los participantes.

Los cuatro clubes que ya están en Jeddah, solo por viajar, se reparten 16,3 millones. Con respecto a la pasada temporada, el incremento es de algo más de un millón. Entonces, el reparto fue el siguiente: Real Madrid (6,15), Barça (6), Athletic (2) y Mallorca (850.000). Este año, el reparto de los 16,3 millones será algo más equitativo por la presencia del Atlético de Madrid, pero tanto Real Madrid como Barça se llevarán la mayor parte del pastel. El fijo para los azulgranas será similar al de hace un año.

Además, los cuatro participantes en la Supercopa se repartirán otros cinco millones de euros según su clasificación. El campeón se llevará otros dos millones, el subcampeón sumará 1,4 y los dos equipos que caigan en semifinales ingresarán 800.000 euros.

Los ingresos para la RFEF por la Supercopa son de aproximadamente unos 52 millones de euros. Salen de los ingresos por televisión, patrocinadores y los 40 millones estipulados en el contrato que tiene firmado con Arabia Saudí para que la competición se celebre en el país. De este dinero, la RFEF destina unos 26 millones a la base, especialmente a ayudar en el progreso de las categorías de Primera, Segunda y Tercera Federación. 82 clubes de estas categorías han sido invitados a esta Supercopa.