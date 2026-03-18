¿Cuánto dinero gana el Barcelona por clasificarse para los cuartos de final de la Champions?

El Barça ya ha certificado su presencia en los cuartos de final de la Champions League. Después de dejar las espadas en todo lo alto en el primer asalto de la eliminatoria con el empate en St. James' Park, el conjunto azulgrana terminó sellando su billete hacia la siguiente ronda en el Spotify Camp Nou.

Conseguir imponerse ante las 'Urracas' era importante por muchos motivos. A nivel deportivo, avanzar en la eliminatoria supone asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos de la máxima competición europea, además de situarse a apenas tres pasos de conquistar un título que se le resiste desde el ya lejano 2015.

El otro gran motivo es el económico, pues la presente edición de la UEFA Champions League vuelve a contar con una suculenta bolsa de premios a repartir en función del rendimiento de los participantes.

¿Cuánto dinero ha ganado el Barcelona en la Champions League?

El Barça ya se ha asegurado una cantidad cercana a los 64,5 millones de euros por todo el camino recorrido en la presente edición de la Champions League, pero este millonario botín todavía puede dispararse aún más en función de su desempeño en las rondas eliminatorias. Esto se debe a que la UEFA premia generosamente cada fase superada por los aspirantes al título.

Lamine Yamal, goleador con el FC Barcelona / Valentí Enrich

Los primeros 18,6 millones llegaron a las arcas azulgranas por el mero hecho de participar en la Champions League, ya que es la cantidad que asigna la UEFA a cada uno de los 36 equipos que participan en la máxima competición europea, mientras que los 11,2 millones de euros restantes fueron granjeados en base a su rendimiento deportivo.

El conjunto azulgrana se ha impuesto en 5 de los 8 partidos disputados en la fase liga, y cada victoria le supuso un ingreso adicional de 2,1 millones de euros. Por otra parte, el empate ante el Brujas les otorgó 700.000 euros adicionales.

Más allá de los ingresos por resultados, la clasificación para los octavos de final está premiada por la UEFA con 11 millones de euros. A esta cantidad fija se le deben añadir 2 millones por conseguirlo de manera directa y otros 8,8 millones procedente de los 'shares' por la quinta posición en la que finalizó la fase liga.

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Respecto a las rondas eliminatorias, el Barça percibe 12,5 millones por eliminar al Newcastle en octavos.