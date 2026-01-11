¿Cuánto dinero gana el Barcelona como campeón de la Supercopa de España 2026?

El FC Barcelona ha conquistado hoy el primer título de la temporada 2025-26. El conjunto azulgrana se ha erigido como nuevo campeón de la Supercopa de España después de una agónica victoria por 3-2 contra el Real Madrid en la que, como ya sucedió en semifinales ante el Athletic, Raphinha volvió a ser protagonista.

La victoria de hoy permite al Barça empezar el año con un título y, de paso, alargar a 10 la racha de triunfos consecutivos en la suma de todas las competiciones. Además, el conjunto azulgrana se cobra la revancha tras el anterior clásico liguero, en el que los blancos se llevaron la victoria por la mínima (2-1).

Con esta victoria, el FC Barcelona amplía a 16 sus títulos en la Supercopa de España, reforzando su condición de máximo ganador de la competición. Su más inmediato perseguidor es el Real Madrid, que cuenta con 13 entorchados en sus vitrinas.

Vinicius, durante la final de la Supercopa de España / EFE

Más allá de la importancia de conquistar el título, la victoria de hoy ante el Real Madrid también es importante a nivel económico. Te contamos cuánto dinero ha ganado el Barça como campeón de la la Supercopa de España 2025.

¿Cuánto dinero ha ganado el Barcelona como campeón de la Supercopa de España?

La RFEF reparte premios económicos a los cuatro participantes de la Supercopa en función de su caché y su rendimiento deportivo. Estos estaban divididos en una parte fija, que variaba en función del equipo y se repartía por el mero hecho de participar, y un plus por rendimiento.

El FC Barcelona comenzó la competición con una cantidad aproximada de 6 millones de euros, 'caché' parecido al del Real Madrid. Menor parte del pastel se repartieron Atlético de Madrid y Athletic Club, que se aseguraron fija de 2 y 1,8 millones respectivamente, a la que se le deben de sumar los cerca de 1 millón de euros que percibió cada uno tras la disputa de las semifinales.

El dinero base ingresado por cada equipo se ve aumentado en función de su desempeño en la competición. El ganador de la Supercopa de España recibe 2 millones adicionales, mientras que el el subcampeón suma a sus arcas 1,5 millones de euros.

De este modo, el Barça obtiene una bolsa cercana a los 8 millones de euros como campeón de la Supercopa de España 2025: cerca de 6 por participar y 2 por conquistar el título.