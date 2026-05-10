¿Cuánto dinero gana el Barcelona como campeón de LaLiga?

El FC Barcelona acaba de certificarse como campeón de LaLiga EA Sports. El hecho de privar al Real Madrid de la victoria permite a los azulgranas conquistar el título doméstico a falta de cuatro jornadas para el final de forma matemática.

A pesar del duelo directo del próximo fin de semana, el Real Madrid ya no tiene forma alguna de revertir los 14 puntos que le separan de su gran rival. Con solo 9 puntos por disputarse, el Barça puede afrontar las tres jornadas venideras con la tranquilidad de tener el campeonato asegurado.

Más allá del prestigio que otorga conquistar su vigesimonoveno título liguero, el sexto en los últimos once años, la consecución de LaLiga EA Sports también se traduce en un importante beneficio económico para las arcas del Barça.

¿Cuánto dinero gana el Barça como campeón de LaLiga?

Si bien es cierto que la cifra exacta que percibirá el Barça como campeón de LaLiga no ha trascendido de manera oficial, el modelo de reparto de ganancias de LaLiga permite realizar una aproximación bastante exactas del botín que se embolsará el club azulgrana por su reciente conquista del título.

La euforia de los jugadores del Barça / Valentí Enrich

LaLiga EA Sports divide su reparto de premios en tres partes diferenciadas. El 50% se divide a partes iguales entre los equipos de Primera División, otro 25% responde a la capacidad de generar ingresos comerciales y el 25% restante premia el rendimiento deportivo.

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Sumados los derechos televisivos, bonos deportivos y la parte correspondiente a los 20 integrantes del campeonato, el Barça se embolsará una cifra cercana a los 150 millones de euros, de los cuales 37,5 corresponden al rendimiento deportivo. A este botín se le deben añadir los 8 millones de euros que comportó la conquista de la Supercopa de España 2026.