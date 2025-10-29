El dineral que le ofrece Perú al Barça por el amistoso para despedir 2025

La posibilidad que el Barça despida el 2025 con un bolo de última hora cobra fuerza. Según varios medios de comunicación peruanos, en estos momentos se estaría cerrando la disputa de un encuentro amistoso que enfrentaría a la primera plantilla del Barça con un combinado de Perú.

A primeros de mes, el periodista Gustavo Peralta adelantaba la noticia. "Si Barcelona termina adelantando los trámites, el partido de diciembre sería contra la selección peruana. No es fecha FIFA. Tengo entendido que el plan sea con la selección peruana. Estarían algunos nombres que podríamos ver", señaló.

ACTUALIZACIÓN DEL POSIBLE PARTIDO ENTRE LA U Y BARCELONA (pueden haber cambios):

👉Como se sabe y se informó, la empresa organizadora tiene como prioridad que este partido sea ante Universitario de Deportes en el Monumental. Sin embargo, el club español puede estar en el evento… https://t.co/Ub7Wvc8Zk1 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 17, 2025

La información recogida por otros medios señalan que el Barça estaría negociando con un adinerado empresario el acuerdo para trasladar el primer equipo, con la mayoría de sus estrellas incluidas, para jugar este amistoso en el Esatadio Nacional.

En un primer momento, se habría valorado que el partido fuera frente a Universitario. Posteriormente, también se apostó por un enfrentamiento frente a Alianza Lima. Ahora, las últimas negociaciones apuntarían a una selección de Perú, aunque tratándose de una fecha no oficial FIFA permitiría que el seleccionador Manuel Barreto aprovechara para introducir diferentes cambios y dar entrada a jóvenes valores.

El Barça debe negociar

Al parecer, la propuesta económica permitiría al Barça ingresar entre 7 y 8 millones de euros y el propio Joan Laporta ya lo habría comunicado al cuerpo técnico y a la plantilla (según información de MD). Desde Perú aseguran que el acuerdo final estaría en manos de las conversaciones entre el Barça y los distintos estamentos del fútbol español. Hay que recordar que el Barça despide la liga 2025 con un partido frente a Villarreal y que, posteriormente, el convenio de la AFE recoge la obligatoriedad de respetar las 'vacaciones navideñas'.

En función de como se pueda concretar los horarios oficiales de esta última jornada, estima que el Barça sí dispondría de 48 o 72 horas para formalizar un vuelo charter y disputar ese amistoso que reportaría importantes ingresos.

En cualquier caso, el empresario que impulsa la contratación habría exigido la presencia de la mayor parte de las estrellas del primer equipo como requisito indispensable para formalizar el acuerdo final.