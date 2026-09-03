Dimarco abre la puerta al Barça

Federico Dimarco, 28 años, es un nombre que dará mucho que hablar en los próximos meses. El internacional italiano termina contrato el próximo 30 de junio del 2027 con el Inter y no ha llegado a un acuerdo para su renovación. Ello le convierte en un jugador muy apetecible para los grandes clubs europeos y, en especial, para el FC Barcelona.

El club blaugrana, tal y como avanzó SPORT, ya planteó un trueque con Alejandro Balde en los últimos días del mercado de verano, pero la operación no pudo completarse. Su incorporación para la próxima campaña puede ser más sencilla, con la carta de libertad, y con una buena predisposición por parte del futbolista de vestir de azulgrana.

Balde sigue en el Barça, pero como tercer lateral izquierdo del equipo tras Espart y Cancelo / Gorka Urresola Elvira / SPO

Dimarco se dejó querer por la entidad barcelonista durante la Gran Gala del Calcio en la que explicó su situación contractual. Sobre su renovación afirmó que "lamentablemente, no lo hemos hablado", una decisión del Inter que lo ha dejado decepcionado: "Tenía la esperanza de que se concretara después de la temporada pasada·. Dimarco va día a día y quiso pasar página señalando que "ahora quiero concentrarme en el partido contra el Nápoles; hace demasiado tiempo que no les ganamos".

De todos modos, Dimarco habló del FC Barcelona y se dejó querer. "Siempre es agradable que te relacionen con estos grandes clubes", sentenció y lamentó la marcha del director deportivo, Piero Ausilio, después de 28 años en el club: "Sinceramente, no me la esperaba, me enteré por los periódicos después del entrenamiento. Es alguien muy cercano a mí, alguien a quien quiero mucho, que ha hecho muchísimo por el Inter, hemos ganado mucho juntos. Quiero darle un abrazo y desearle la mejor de las suertes para el futuro".

Un carrilero de categoría

El Barça, por tanto, puede aprovechar las aguas revueltas que bajan por el Giuseppe Meazza para fichar de cara a la próxima temporada a uno de los mejores carrileros zurdos de Europa. Dimarco es un futbolista ya con experiencia y de mucho nivel. Es uno de los artífices del Inter campeón de los últimos años y será muy codiciado en el mercado.

Dimarco es internacional con la selección italiana / MICHELE MARAVIGLIA / EFE

El Inter de Milán es el club de su vida, donde se formó y regresó tras completar una etapa de formación en otros conjuntos, y ahora está plenamente consolidado. Su baja sería muy notable, pero la crisis interna en la dirección deportiva neroazzurra, con la marcha de Ausilio, se está notando.

Sin zurdos

El FC Barcelona, por su parte, está atento a cualquier oportunidad de mercado y, sin duda, Dimarco sería un futbolista excepcional para una posición en la que el único zurdo nato, Balde, ha dejado de contar para Hansi Flick.

El técnico alemán prefiere que jueguen Xavi Espart y Joao Cancelo a pierna cambiada antes que utilizar al canterano, al que le pide mayor esfuerzo para que pueda dar el cien por cien. Balde, a sus 22 años, tiene un enorme potencial que Flick considera que no está mostrando.

Gerard Martín es el único central zurdo específico de la primera plantilla del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

La temporada es larga y pueden pasar muchas cosas. También está la opción de Gerard Martín, aunque con la fallida incorporación de un central izquierdo, se queda como el titular en esta posición. Al igual que Balde, es el único jugador a pierna natural que puede actuar en esta demarcación, si bien el resto de centrales como Cubarsí, Eric Garcia o Christensen han actuado igualmente en el puesto.

El mercado de verano se cerró el martes, pero siempre está en constante ebullición, con la ventana de invierno esperando por si hay necesidades del equipo, y a la expectativa de cualquier ocasión que se pueda presentar como sería el caso de Dimarco.