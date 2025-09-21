Diluvio universal sobre el Johan Cruyff justo antes del partido

Impactante imagen menos de dos horas para que arranque el Barça - Getafe. La tormenta eléctrica que se esperaba para este domingo sobre Barcelona cayó con fuerza a lo largo de la tarde, dejando un auténtico diluvio sobre muchas zonas de la ciudad, incluyendo el Johan Cruyff, donde se jugará el encuentro de Liga entre los de Flick y los de Bordalas.

Por el momento no hay ninguna previsión de que el partido pueda suspenderse por motivos meteorológicos, pero la lluvia no cesa y sigue cayendo con fuerza sobre el césped del estadio. La previsión es que la tormenta no cese a lo largo de toda la tarde noche, hasta bien entrada la madrugada, por lo que se espera un partido pasado por agua.

Los de Hansi Flick asumen el favoritismo en un duelo en el que no pueden permitirse un traspié ante el Getafe. El Real Madrid no falló en su duelo ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu y ahora mismo suman 15 puntos, cinco más que el equipo blaugrana, que todavía tiene que jugar el partido de esta noche.

Sin lugar a dudas, el clima que azota Barcelona este domingo podría influir directamente en el encuentro y en los jugadores, que tendrán que prepararse para jugar con un césped muy mojado y con una lluvia que no apunta a parar en todo el encuentro.

Por su parte, el Getafe ha publicado la siguiente publicación en sus redes sociales: "Mensaje para nuestra afición desplazada al partido de hoy: Acudid al estadio con margen de tiempo para no tener problemas en los accesos y con ropa o material impermeable debido a la gran cantidad de lluvia".

El Getafe llega al partido tras un gran inicio de campaña, habiendo sumado tres triunfos en los cuatro partidos que ha disputado y colocándose en puestos europeos en este inicio de campaña. De lograr la hazaña y vencer al Barça fuera de casa, se auparían hasta el segundo lugar de la clasificación, solo por detrás del Real Madrid.

Los equipos de Bordalás acostumbran a ponerle las cosas complicadas a los azulgrana y el día de hoy no tendría por qué ser diferente. Los futbolistas del Barça tendrán que salir enchufados desde el primer momento para evitar sorpresas inesperadas en el partido.