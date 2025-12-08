Los dilemas de Flick ante el Eintracht

Tras ganar en La Cartuja ante el siempre complicado Betis de Manuel Pellegrini, el Barça afronta este martes el importantísimo partido de Champions ante el Eintracht de Frankfurt. Los de Hansi Flick, tras haber sumado solo un punto en los dos últimos partidos europeos contra el Brujas y el Chelsea, están obligados a derrotar a los alemanes para no complicarse la vida y para mantener opciones de acabar entre los ocho primeros clasificados esta primera fase, algo que le daría la clasificación directa para los octavos de final.

El Barça llega al partido ante el Eintracht tras haber cuajado dos buenos encuentros ante el Atlético de Madrid y el Betis, con una buena versión grupal y también con grandes versiones individuales de algunos de sus futbolistas. Ello, junto a la progresiva recuperación de lesionados, hace que Flick tenga que despejar varias dudas respecto al once que saltará al Spotify Camp Nou este martes a las 21.00 horas.

Flick, por ejemplo, dio descanso tanto a Robert Lewandowski como a Raphinha en Sevilla. Presentó una delantera con Bardghji jugando por la derecha, Rashford por la izquierda y Ferran Torres por el centro. Los tres estuvieron bien, pero superlativa fue la actuación del valenciano, autor de un 'hat-trick', mientras notable fue la de Bardghji, con una asistencia y su primer tanto en la Liga. Es seguro que Raphinha regresará a la titularidad, pero todo está abierto por lo que respecta a las otras posiciones del ataque. Lamine, que ante el Betis jugó por detrás del delantero centro, podría volver a la derecha y Flick debería decidir entre Ferran o Lewandowski para la posición de delantero centro. También podría el entrenador alemán mantener a Lamine en la media punta y que tanto Ferran como Lewandowski sean de la partida.

La medular

El segundo gran dilema lleva por nombre Frenkie De Jong. El neerlandés se había perdido los tres últimos partidos de Liga. Uno por sanción y los dos últimos por culpa de un virus y también un asunto personal. Regresó a la lista de convocados ante el Betis y disputó la última media hora de un partido que estaba totalmente decantado en favor del equipo azulgrana. Cuando De Jong está bien, siempre es titular para Flick. Tiene muchos números de serlo contra el Eintracht y habrá que ver a quien sacrifica el entrenador alemán teniendo en cuenta el buen desempeño de la pareja que están formando en la medular en los dos últimos encuentros Eric Garcia y Pedri.

Una opción es mantener esa pareja y que Frenkie De Jong ocupe la media punta, con lo que Lamine volvería a la banda y Fermín, que sale de lesión, se quedaría en el banquillo esperando una oportunidad. La otra es que el neerlandés se coloque al lado de Pedri y desplace a Eric Garcia a la defensa.

El de Martorell, recién renovado hasta el 2031, es el único futbolista de la plantilla que ha disputado todos los partidos y es fijo para Flick. Si retrasa su posición, podría ser para jugar en el lateral derecho por Koundé o como central. Habrá que ver también como está Balde después del golpe que recibió en La Cartuja. En cualquier caso, bendito problema para Flick que ha ido recuperando futbolistas y cada vez tiene a todos más en forma.