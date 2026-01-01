El dilema de Ter Stegen

El deseo de Marc-André Ter Stegen sigue siendo el mismo desde que arrancó la temporada con Joan Garcia como número uno en la portería del FC Barcelona. El guardameta alemán, que en diciembre regresó tras recuperarse de su operación en la zona lumbar que le tuvo los primeros cuatro meses de la competición en el dique seco, no concibe su futuro, por motivos personales, lejos de la Ciudad Condal.

El portero ha sido siempre muy claro con la dirección deportiva azulgrana: tiene contrato hasta 2028 y está dispuesto a cumplirlo. En ningún momento ha dudado de ello, ni siquiera cuando el club le retiró la capitanía de manera temporal por negarse a firmar el informe médico para LaLiga tras su intervención en verano que dificultaba la inscripción del de Sallent.

Incluso ante la dura realidad de ser el suplente del exguardameta del Espanyol, indiscutible para Hansi Flick bajo palos desde que aterrizó en el club, y competir por el nª2 con Szszesny, no seguir en casa nunca ha sido una opción y, como os contamos en SPORT, no quiere oír ni hablar de ofertas de la Premier League y Turquía.

En este escenario, la posibilidad de ir a Girona como cedido hasta final de temporada, a nivel deportivo, abre una puerta al alemán a seguir cerca de casa y tener la oportunidad de competir como titular desde el primer minuto que pise Montilivi. Otra cosa es el aspecto económico, y es que el club blanquivermell tiene que acometer salidas en este mercado invernal para poder ir en serio y pagar una parte del salario del alemán, indispensable para que el Barça de el OK a la operación.

Wojciech Szczesny y Marc-André ter Stegen calientan antes del partido de LaLiga entre Villarreal CF y FC Barcelona / EFE

Hoja de ruta con la Federación Alemana

Pero más allá del tema salarial, en el aspecto deportivo es donde empieza el dilema del alemán, que en ningún momento en los últimos meses había imaginado que Girona fuera una opción para él. Y es que Ter Stegen lleva tiempo dibujando un planing de la mano de la Federación Alemana pensando en el Mundial, tanto con su máximo responsable técnico, el director deportivo Rudi Völler, como con el seleccionador, Julian Nagelsmann.

Su idea era clara: aceptar la opción de seguir en Barcelona aunque no fuera titular en LaLiga y la Champions League pero con la convicción que la Supercopa de Arabia y la Copa del Rey, en clave titularidad, serían para él siempre que estuviera en condiciones para jugar. Si a ese máximo de ocho partidos se le podían sumar los dos que disputará la selección alemana en el último parón internacional, más los finales de LaLiga siempre que el Barça ya sea campeón o no se juegue nada, era suficiente para que la Mannschaft contara con él como número uno.

Pendiente de la Copa

Sin embargo, el plan del guardameta ya tiene un primer agujero, y es que Hansi Flick tiene claro que Joan Garcia será el titular en Yeda. Un golpe que, de momento, no haría cambiar de planes al alemán, que preferiría la opción de Copa, que sigue en el aire, y ser suplente con el Barça a aceptar una vía como la que le puede ofrecer el Girona porque, aunque le diera la posibilidad de sumar mucho más ritmo competitivo, sabe que cualquier contratiempo deportivo del conjunto de Míchel, necesitado de resultados y actualmente en posiciones de descenso, recaería sobre sus hombros.

No obstante, si en la próxima ronda de Copa del Rey, los octavos de final, pierde también la opción de jugar y Flick apuesta por Joan o Szszesny bajo palos, el alemán deberá tomar decisiones porque podría llegar al Mundial sin partidos de alto nivel con el Barça, algo que en Alemania no contemplan y que podría alterar la idea de Nagelsmann con MATS, momento en el que la opción Girona tomaría más fuerza para el alemán.