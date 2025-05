El dilema de Szczesny para renovar

Wojciech Szczesny aún no se ha reunido con la dirección deportiva del Barça para comunicar si acepta o rechaza la oferta de renovación contractual para la temporada 2025-26. Hace poco menos de una semana, el meta polaco no solo reconocía que tenía la propuesta sobre la mesa si no que además confesaba que la respuesta en buena medida dependía de una conversación familiar en la que su esposa María tendría un peso definitivo.

Han transcurrido unos días y el silencio de Szczesny se mantiene. No hay cumbre con Deco pero sí existen nuevos detalles que son fundamentales para entender las dudas existenciales que asaltan a TEK antes de la gran cita con el área deportiva del Barça.

Además de cuestiones familiares, hoy ya sabemos qué mantiene en vilo a Szczesny y qué provoca que todavía no se haya pronunciado sobre su futuro deportivo más allá del final de la presente temporada.

Ha sido el propio Wojciech Szczesny quien por fin ha desvelado la gran duda que le asalta en estos momentos. Su reflexión, a la finalización del partido frente al Espanyol, no deja lugar a dudas. TEK no se anda con subterfugios. "Creo que si prorrogo el contrato será porque estoy convencido que soy una garantía de calidad en el banquillo de la próxima temporada. Así que tengo que decidir porque esta también es una situación nueva para mí. Tengo que valorar si soy capaz de aceptarlo mentalmente, de dar apoyo a Marc y ayudarlo durante toda la temporada", señaló.

Tras esta aclaración, sí que volvió a incidir en el papel de su esposa como elemento decisivo a la hora de aceptar o no la renovación del club azulgrana

El momento clave de la temporada

En esta pequeña entrevista tras el triunfo frente al Espanyol que aseguró la liga de forma matemática, Szczesny señaló el partido clave de la temporada, según su particular opinión. "Para mí, el partido frente al Atlético de Madrid que remontamos y ganamos 4-2 fue decisivo. En ese momento entendí que el equipo ya tenía el grado de madurez para ganar a cualquiera. Y mira que al final hemos hecho seis, siete, ocho remontadas".

Por último, destacar que el veterano meta polaco también destacó que no tenía ninguna duda que Lamine Yamal será Balón de Oro muy pronto.