Dilema Rodri en el Barça

Rodri es ahora uno de los nombres centrales del mercado. El centrocampista tiene decidido que su ciclo en el Manchester City ha finalizado y, a un año de finalizar contrato, va a salir con total seguridad del club inglés. La aparición final del Madrid, decidido ahora sí a firmarle, ha decantado prácticamente la balanza hacia una operación con el club blanco pero no hay nada firmado a pesar de los contactos que ha mantenido el entorno de Rodri con los blancos. Sí esta avanzado, pero aún no decidido. En este impasse negociador, el Barça ha preguntado por la situación para informarse del sentir del futbolista sin mediar oferta oficial de por medio. El club blaugrana quería saber la situación real y la predisposición del jugador sin realizar oferta oficial alguna. Un tanteo que podría ir a más si el Madrid no cierra el acuerdo con todas las partes o el jugador rompe con los blancos en un proyecto que, deportivamente, no es tan acorde con su fútbol como el del Barça.

El club blaugrana se ha movido con muchos futbolistas y no hay duda que Rodri es un jugador indiscutible y que mejoraría cualquier plantilla por calidad. El Barça no tiene necesidad imperiosa de firmar un centrocampista como dijo Hansi Flick, pero también dejó claro que en este mercado pueden pasar muchas cosas. Y Rodri es un futbolista que gusta. La lesión de Frenkie de Jong, de impredecible desenlace si finalmente debe operarse, también ayuda a que el club blaugrana se interese por futbolistas de primerísimo nivel en la zona media del campo. Pero para ir más allá se deben dar muchos factores que aún siguen en el aire.

Por el momento, el Manchester City está en una posición muy dura en sus negociaciones con el Madrid. El club blanco preveía una negociación rápida, pero por ahora los ingleses no piensan bajar de los 65 millones de euros por el traspaso a pesar de qeue a Rodri le quede solo un año. Y el periodista Fabrizio Romano desveló que el City está a la espera de la irrupción del Barça en todo este asunto para que la puja pueda ser suculenta. Son conscientes de que se han dado movimientos entorno del jugador, pero no han dado el paso definitivo.

El dilema del Barça es claro: no hay necesidad imperiosa de un centrocampista, no van a entrar en una negociación final si no tienen la certeza de que el jugador quiere venir sí o sí y el precio de la operación es muy alto, tanto en traspaso como en el salario del futbolista. Además, en esa posición hay jugadores salidos de la cantera que necesitan espacio para explotar de forma definitiva y la llegada de Rodri les dejaría con muchos menos minutos. Y esa, hasta ahora, no ha sido la política seguida por el club. En el Barça también tienen claro que su aparición podría encarecer el producto hacia el Madrid, como Florentino Pérez hizo en su estrambótico movimiento para fichar a Julián Álvarez.

Y en el jugador también hay dudas. Diga lo que se diga. El futbolista está por la labor de ir al Madrid si la oferta sale adelante, pero también tiene claro que el juego del Barça le va como anillo al dedo. En Barcelona también tendría un ecosistema más cercano en la plantilla con todos los futbolistas de la selección. Rodri, a nivel personal, priorizaría Madrid, pero también recuerda el feo gesto del club blanco cuando ganó el Balón de Oro y que llega a un proyecto en construcción y sin una clara definición. Sería titular indiscutible y regresaría a casa, pero también quiere certezas. Y es que el Madrid a dudado mucho de su incorporación hasta que ha hecho un Mundial incontestable que ha provocado el movimiento del que tanto tiempo han tardado en hacer.

Todo pinta que Rodri acabará en el Madrid por un pastizal, salvo que el Barça decida ir con todo. El hecho de que el entorno haya escuchado al club blaugrana también quiere decir mucho, aunque la operación está muy avanzada con los blancos. Rodri puede ser uno de los alicientes del mercado en los próximos días...salvo que el Madrid de el golpe e intente ficharlo ya pagando un sobreprecio para disipar las dudas de todos.