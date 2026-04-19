El dilema de la 'piedra filosofal' del Barça

A Hansi Flick se le atribuye una mirada cruyffista por su apuesta ofensiva. Sin embargo, sus equipos atacan con urgencia en lugar de madurar las jugadas. Su Barça domina los partidos, pero juega con una prisa constante por atropellar al rival. En mayo, tras proclamarse campeón de su primera Liga, Flick reconoció públicamente su intención de matizar la propuesta. Fue claro: quería un equipo con más control del juego y mayor consistencia defensiva esta temporada.

Un objetivo que se ha buscado en algunas fases, pero que solo se ha concretado a ratos. El Barça ha tratado de protegerse con una línea defensiva más retrasada y ha incorporado mediocampistas como Marc Bernal, pero ha seguido siendo un equipo en el alambre.

Frenkie de Jong, en un partido de Champions League / AP

El próximo paso del Barça de Flick dependerá en gran parte de la elección del mediocentro, históricamente la piedra filosofal del club. Figuras como Pep Guardiola o Sergio Busquets han definido el estilo de un Barça que ahora se debate entre Frenkie de Jong, Gavi y Marc Bernal… con permiso de Marc Casadó y el asterisco de Tommy.

“Yo sacaría a Gavi de la ecuación porque para mí es más interior. No es tanto ese mediocentro, pero todo depende de cómo entendamos este Barça. Al final, Flick no juega con mediocentro. Ni De Jong, ni Gavi ni Bernal son ese perfil que todos tenemos en la cabeza si pensamos en Busquets. Son más bien mediocampistas que acompañan a Pedri”, matiza Albert Blaya, colaborador en medios como Relevo, RAC1, Esport3 o El Periódico. “Es un centro del campo muy dinámico, pero al que veo más ahora es a Frenkie”.

Gavi celebra uno de los goles en el Metropolitano / Valentí Enrich / SPO

En este Barça, donde todo pasa por Pedri —que ya no tiene una posición, sino un rol—, la elección de sus compañeros en la sala de máquinas definirá la propuesta del equipo. Hasta ahora, el favorito de Flick ha sido Frenkie de Jong, renovado por petición expresa del técnico alemán. Esta temporada, en algunas fases de fragilidad defensiva, lo dejó en el banquillo para probar a Eric García.

En la eliminatoria de Champions ante el Atlético tuvo una presencia testimonial por lesión, pero Flick sigue confiando en él. Lo ha dejado entrever en más de una ocasión: con De Jong en el campo hay más control y hace mejor a Pedri. “Pedri y De Jong saben organizarlo todo”, señaló. “Con los dos en el campo controlamos más el partido y su ritmo. No es tan fácil para el rival. Ambos son muy importantes, jugadores increíbles”, apuntó a finales de septiembre. Forman una gran sociedad ofensiva, pero no son especialistas defensivos ni mediocampistas posicionales. El mejor De Jong del Ajax desempeñaba funciones similares a las de Pedri en el Barça.

Para el analista Marc Mayola, colaborador en medios como Catalunya Ràdio, Esport3 y Movistar, la apuesta de Flick seguirá siendo De Jong. “Yo diría que Flick apostará por Pedri con De Jong. Ya lo hemos visto hasta ahora. En cuanto el neerlandés tenga el tono físico suficiente, supongo que volverá a la titularidad”, apunta, aunque también ve potencial en otra pareja.

“Pienso que, con partidos, la compenetración y la dinámica entre Pedri y Marc Bernal podrían ser muy beneficiosas para el Barça. De todas formas, cada vez veo más necesario destinar buena parte del presupuesto de fichajes a reforzar el centro del campo y acompañar mejor a Pedri en esta zona”.

Marc Bernal, grandes esperanzas

Una grave lesión la temporada pasada ha hecho que tardara meses en convertirse en una pieza importante de este Barça. La lesión de Frenkie lo cambió todo y Bernal pasó al primer plano en una temporada que apuntaba a ser de transición.

Cuando tocó el Newcastle en la Champions, nadie sospechaba que sería titular en Saint James’ Park y en la vuelta en el Camp Nou. Pero así fue, al igual que en otros partidos decisivos, como la vuelta de Copa ante el Atlético, donde transmitió la sensación de estar ante algo grande.

Bernal celebra un gol en la Champions con el Barça / Valentí Enrich / SPO

Bernal, pese a ser comparado con Busquets, es otro tipo de futbolista: un interior con un instinto especial para el gol (marcó 280 en 286 partidos en La Masia) que se ha reconvertido a mediocentro. Para Blaya, esta temporada ha mostrado algunas de sus mejores virtudes, pero también sus márgenes de mejora: “Creo que Bernal es un llegador muy interesante, pero a nivel de volumen de juego, de acompañar a Pedri, no ha sido lo que es Frenkie”, apunta.

“A nivel defensivo es fuerte en los duelos, pero en los retrocesos, para abarcar campo, aún no está a ese nivel físico. No tiene esa punta de velocidad o despliegue, pero sí creo que tiene mucha llegada. Frenkie sigue siendo el número uno, pero yo apostaría hasta final de temporada por Gavi y Bernal para testearlos, porque de Frenkie ya sabes lo que te puede dar”.