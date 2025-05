Dilema Lewandowski en el Barça

El Barça quiere asegurarse la Liga venciendo el Clásico y Hansi Flick tiene el reto de revitalizar al equipo tras el KO europeo ante el Inter. El equipo blaugrana llega justo a este final de temporada y podría haber cambios en el once. Uno de los grandes dilemas será el regreso a la titularidad de Lewandowski para el encuentro decisivo del campeonato.

El polaco quiere jugar aunque en Milán se le vio algo justo tras superar su lesión muscular y es una de las grandes dudas que tiene el técnico. La baja de Lewandowski ha pesado y ha puesto de manifiesto que en el próximo proyecto, quizás, sería bueno tener un sustituto de nivel.

Lewandowski se lesionó ante el Celta en Liga. Sufrió unadolencia en el bíceps femoral del muslo izquierdo y se ha perdido los partidos clave de la temporada: la final de Copa y los duelos de Champions ante el Inter. El polaco salió en el tiempo de descuento en San Siro y pudo participar en la prórroga aunque se le vio algo mermado. El futbolista cree que está en condiciones y tiene ganas de volver a liderar al equipo ante el Madrid en Montjuïc para sentenciar la Liga...y, tal vez, el pichichi.

Y es que Lewandowski también sigue con su guerra particular para convertirse en el máximo goleador del campeonato con Mbappé. El delantero blaugrana lleva 25 goles y el madridista solo uno menos, por lo que no jugar el Clásico le restará opciones en la pugna por este duelo individual. En todo caso, Flick siempre es muy cuidadoso con los futbolistas que regresan de lesión y tiene la carta de Ferrán Torres, que ha rendido a un gran nivel, o de Dani Olmo como falso nueve para afrontar el duelo ante los blancos.

Lewandowski ya se ofreció para jugar de inicio en la vuelta de las semifinales ante el Inter aunque el entrenador blaugrana no tenía previsto utilizarle demasiados minutos. Y así fue. Lo que no estaba previsto es que hubiera una prórroga por lo que el polaco tuvo que jugar los 30 minutos de añadido con el desgaste que comporta. No participó demasiado en el juego con dos equipos que estaba ya muy cansados.

La lesión del máximo goleador del equipo en el tramo decisivo de la temporada también ha abierto un debate interno sobre la posición del 'nueve'. Tanto Flick como la dirección deportiva consideran que el Barça tiene mucho gol, pero Lewandowski va a cumplir 37 años en verano y los riesgos son altos. El polaco va a seguir como titular en el nuevo proyecto y se cuida mucho, pero quizás vendría bien un atacante que también pudiera jugar de delantero en momentos puntuales. El cuerpo técnico y Deco quieren ver como acaba la temporada para tomar decisiones importantes.