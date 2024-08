El dilema Lewandowski

Los goles son la verdad de los delanteros y más en los que ejercen de '9', pero hay otros futbolísticos importantes que permiten 'salvar la actuación de un ariete. No fue el caso de Robert Lewandowski contra el Mónaco. El polaco no estuvo peor que el resto de sus compañeros, pero de un crack se espera que lidere y eleve el rendimiento del colectivo. El ex del Bayern acabó sustituido por unas molestias que se espera que no sean inconveniente para jugar en Mestalla.

En los dos primeros partidos de la gira Lewandowski no exhibió su mejor nivel, una cuestión que puede ser normal en el inicio de la pretemporada. La falta de rodaje y ritmo siempre es un argumento lógico para esperar con paciencia una evolución en el rendimiento. Sus dos goles contra el Milan rebajaron las dudas sobre su juego, pero contra el Mónaco dio un paso atrás acabando como uno de los jugadores más señalado tras la derrota. No se trata solo de que no marcase ningún gol, lo que más inquietó a los aficionados presentes en el Lluís Companys fue la falta de energía que mostró el polaco.

Sensaciones preocupantes

Su escasa movilidad y escaso fuelle para la presión pueden achacarse a su edad, pero si Flick quiere un equipo agresivo sin balón, la presión tiene que empezar por el delantero centro. El 21 de agosto Robert cumplirá 36 años y el delantero de Warszawa tiene oficio de sobras para saberse dosificar y aparecer cuando el equipo lo necesita.

Lewandowski, durante el Joan Gamper / DANI BARBEITO

Su problema es que si no aporta goles su contribución al equipo es cada vez menor. La gran cuestión es como logrará Flick que 'Lewi' pueda ser útil al equipo en la fase de recuperación del balón sin aque se desgaste en exceso para estar fresco en el área y seguir siendo determinante con sus goles.

El gol llegará y las alternativas son solo un plan B

Flick confía en la categoría contrastada de un jugador que dirigió en el Bayern y uno de los grandes retos del técnico alemán será encajar al 'Lewi' de 36 años en un Barça intenso y dinámico.

Lewandowski y Lenglet, durante el encuentro ante el Milan / SPORT.es

Las alternativas al '9' polaco en la plantilla blaugrana tienen escasas posibilidades de apartarle de la titularidad. Marc Guiu decidió fichar por el Chelsea y Flick no confía en Vitor Roque. La aparición de Pau Víctor puede ser una opción a medio plazo y las alternativas de Olmo y Ferran pueden ser más un 'plan B' que una opción real.

Un paso adelante necesario

La esperanza de que 'Lewi' viva una segunda juventud y ofrezca su mejor versión futbolística pasa porque todo el equipo de un paso adelante y el Barça sea capaz de generar más ocasiones y pisar con mayor frecuencia el área.

Así, Lewandowski podrá mostrar sus indudables capacidades para rematar, pero en un Barça en formación al polaco se le pide que tire del carro en otros aspectos y que aporte más en el juego combinativo y en la presión.

Lewandowski, goleador ante el Milan / VALENTÍ ENRICH

El Barça tiene muchos frentes abiertos y de momento la titularidad de Lewandowski no se discute, pero el internacional polaco debe mejorar sus prestaciones si no quiere que el dilema Lewandowski se convierta en una cuestión central que pase de las tertulias futbolísticas a los planes de Hansi Flick.