El dilema con Kounde-Balde en el Barça: "No me obsesionaría con el lateral"

Rindió el curso pasado a un nivel TOP mundial Jules Kounde. Destapó el tarro de las esencias el galo y formó una sociedad con Lamine Yamal por el carril diestro del Barça que causó estragos. A eso hay que añadirle momentazos como el gol en la prórroga para dar la Copa del Rey en el clásico. Fue, seguramente, su mejor campaña desde que llegó al Barça allá por 2022. Y jugando de lateral, una posición alejada de su naturaleza como central.

Pero Hansi Flick supo sacar el máximo partido a un futbolista que estuvo desatado en labores ofensivas y terminó con unas cifras más que notorias de cuatro goles y ocho asistencias. Clave para entender el enorme éxito en la primera campaña del alemán al frente del Barça. Balde quizás no estuvo tan sobresaliente, pero sí cuajó un muy buen año. Empañado por una lesión en la recta final, pero buen nivel, sobre todo defensivo, del futbolista formado en La Masia.

Comparaciones odiosas

¿Qué pasa? Que las comparaciones, a veces, juegan en contra de los futbolistas. Y tener ese rendimiento en la retina grabado ha provocado que este curso 2025/26 la sensación es de bajón en los dos futbolistas. Se han vertido críticas por la bajada notable de rendimiento e, incluso, se debate si lo idóneo es buscar una salida si llega una oferta jugosa. Si deben ser los perfiles titulares que ocupen los carriles el siguiente año y si con eso basta para armar a un equipo que se capaz de luchar por la Champions.

Kounde, en una imagen del partido ante el Getafe / Valentí Enrich

En SPORT contactamos con el analista, entrenador y exfutbolista del FC Barcelona Lluís Carreras para valorar un poco la situación con los laterales en el primer equipo barcelonista. "Primero, lo más importante, exceptuando Eric Gerard y Lamine, que vive en un mundo aparte, ningún jugador ha estado al nivel del año pasado. Esto demuestra que la última fue una muy buena temporada, a un nivel excelente. En el fútbol actual es muy difícil mantener nivel año tras año, por eso Messi es el mejor de la historia, porque lo mantenía".

Lamine y Balde celebran un gol del Barça / Dani Barbeito

"Si nos centramos en ellos, en Kounde y Balde, diría que los dos han superado la 30ª de partidos, quiere decir que el entrenador confía en ellos, que no tienen sustituto de garantías y que juegan con esta tranquilidad. Tienen este curso números aceptables en el Barça. El volumen de juego del equipo depende mucho de la individualidad de Raphinha, Olmo, Lamine, de todos los delanteros", analiza el extécnico del Sabadell.

Creo que el Barça no debe ir a por laterales, debe centrar los recursos en el '9' y el central Lluís Carreras — Analista y entrenador

"Son dos laterales que me gustan, son los dos mejores que puede tener el equipo. Creo que el Barça no debe ir a por dos laterales, sino poner todos los recursos al '9' y al central. Si nos fijamos en las alineaciones de Hansi poniendo a Cancelo de lateral, la explicación es que ofensivamente crea mucho. Yo pienso que si tenemos que fiarnos o tener en cuenta que el lateral izquierdo es quien debe hacer la superioridad vamos muy mal encaminados. Será que no tenemos jugadores de ataque para dar amplitud...", añade Carreras, al que no le termina de encajar la figura de Joao.

Deco de Souza / Valentí Enrich

Y una reflexión importante: "Kounde y Balde son buenos defensas, son correctores, tienen una salida aceptable. Kounde es mejor que Balde en ataque, seguramente le falta a Balde el último pase, lo tiene que mejorar. No me obsesionaría con buscar un lateral. Eso sí, para mí hay 4/5 jugadores que no se pueden vender. Joan Garcia, Cubarsí, Pedri y Lamine son intocables. Podríamos añadir a Eric, Gavi, Fermín, los demás dime lo que te dan y te diré lo que puedo fichar. Si llega una buena oferta por kounde y tienes que fichar a uno peor, ya me dirás...".

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"La crítica a Jules y Alejandro viene porque el rendimiento no ha sido el del pasado año. Tenemos el recuerdo del gran año de Kounde y el bueno de Balde. No busquemos jugadores definitivos aquí. La dupla Lamine Kounde ha funcionado muy bien. Son dos buenos laterales para el Barça. No entiendo que Cancelo pase por delante de Balde. ¿En ataque es muy bueno? Ponlo de extremo. Si el lateral debe crear la superioridad...vamos mal. ¿con 50 kilos por Balde que vas a fichar? Tráeme algo mejor en el mercado. Ese es el tema", remata Carreras.