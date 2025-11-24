El dilema de Hansi Flick con el tridente: cinco candidatos para tres puestos en Stamford Bridge

Bendito dilema para Hansi Flick. Por primera vez en mucho tiempo, el técnico alemán del FC Barcelona cuenta con todos sus efectivos en ataque disponibles. Deberá elegir de cara al once titular de Stamford Bridge del próximo martes, y dejar de inicio a dos delanteros que perfectamente podrían ser titulares, pero este es el trabajo de un entrenador, y en este caso, siempre es mejor por exceso que por defecto. Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford y Raphinha se disputan tres puestos en un tridente de lujo, pues lo cierto es que las opciones de Ronny Bardghji o de algún canterano (como podría ser Toni) son muy escasas al tener Flick a toda la artillería en condiciones.

Tarde mágica en el retorno del Barça al Spotify Camp Nou con victoria por 4-0 ante el Athletic / SPORT

Lamine, indiscutible ante Bardghji

Lamine Yamal es el único de todos ellos que se antoja indiscutible. Porque es la estrella del equipo, un futbolista diferencial y porque la distancia con su competidor natural, Roony Bardghji, es muy grande. Será la única plaza del tridente en la que, a buen seguro, Hansi Flick no tendrá ningún tipo de duda si el de Rocafonda, que viene de repartir dos asistencias a Ferran contra el Athletic Club, está al cien por cien.

De los cinco candidatos principales, Lamine Yamal es el único que no ha jugado en Stamford Bridge, uno de los templos del fútbol europeo. Así que su motivación será máxima ante uno de estos enfrentamientos que todo futbolista quiere jugar. De hecho, será su primer partido oficial frente a un conjunto inglés.

Lamine Yamal, en su primer partido en el nuevo Camp Nou / Valentí Enrich

Lewy o Ferran, la lucha por el '9'

La posición de delantero centro está más reñida teniendo en cuenta el momento de forma de un Ferran Torres que viene de firmar un doblete contra el Athletic Club y la experiencia de un Robert Lewandowski, que también 'mojó' el sábado para celebrar el histórico primer gol en el Spotify Camp Nou.

El polaco está teniendo un rol distinto esta temporada atendiendo a sus 37 años de edad, pero no sería de extrañar que Hansi Flick le diera la titularidad en un partido de los considerados grandes, pues al fin y al cabo, es el tercer máximo goleador histórico de la Champions League, solo por detrás de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo.

El 'tiburón' Ferran, por su parte, sigue haciendo méritos para mantenerse en el conjunto titular. Se ha convertido en el 'pichichi' azulgrana con 9 tantos, uno menos que Lewy.

Rashford y Raphinha, por un puesto

Otra decisión difícil para Flick es la del extremo izquierdo. Aunque puede hacer otras combinaciones (como llevar a Ferran a la banda), si busca un perfil puro, estaría entre Marcus Rashford y Raphinha.

El inglés se perdió el último choque por una gripe, pero ya está recuperado. Su experiencia en Stamford Bridge no es muy positiva en su época en el Manchester United, excepto en un partido de EFL Cup en el que firmó un doblete.

El brasileño, por su parte, volvió a tener minutos tras regresar de lesión. Quizás no está todavía para ser titular esta es la principal incógnita, pues Flick le tiene una gran confianza y sus impresionantes números de la pasada campaña, en la que firmó 57 acciones de gol.