El dilema de Hansi Flick con Joan Garcia en lo que le queda de Liga al Barça

Joan Garcia ha sido una 'bendición' para el FC Barcelona desde el primer día. El de Sallent, con su seguridad bajo palos y paradas milagrosas, ha sido clave en la conquista del título liguero. Ni siquiera una lesión de menisco que le obligó a pasar por el quirófano y perderse seis partidos alteró unos números que le han llevado a brillar por todo lo alto en su primera temporada como azulgrana. Solo necesitaba disputar 28 partidos para entrar en el ranking del Trofeo Zamora directamente como el número 1. Lo consiguió en Pamplona y ya en el clásico, el catalán estrenó su renovada condición de mejor portero del campeonato. Una nueva portería a cero, la número 15 en 29 partidos, es decir, imbatido en casi la mitad.

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Joan tiene prácticamente garantizado alzar el primer Trofeo Zamora de su carrera, pero si sigue jugando y más ya en partidos donde el equipo se puede relajar, podría haber alguna opción remota de comprometer este reconocimiento individual de prestigio. Y es aquí donde entra el dilema de Hansi Flick de cara a los tres encuentros que todavía restan para la finalización del campeonato liguero: este miércoles (21.30 horas) en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés; el domingo (19.00 horas) en el Spotify Camp Nou contra el Real Betis y la última jornada en Mestalla frente al Valencia.

DAVID BERNABEU

El de Sallent ha recibido 20 goles en 29 partidos para un coeficiente de 0,69, muy superior al de su inmediato perseguidor, un Thibaut Courtois con el que se vio las caras en el clásico del domingo tras regresar el belga de una lesión. Encajó los goles de Marcus Rashford y de Ferran Torres para empeorar su registro y que el 'colchón' de Joan Garcia sea todavía más amplio. Courtois ha recibido 26 tantos en los mismos encuentros jugados que Joan (29) y su coeficiente es de 0,90.

Thibaut Courtois, con Jude Bellingham en el clásico / AFP7

Szczesny o un canterano

El barcelonista y el madridista son los únicos guardametas que han encajado menos de un gol por partido de media, pues en tercer de la lista se sitúa David Soria con 1,03 (36 goles le han marcado en 35 choques al portero del Getafe). El margen de 6 goles de Joan Garcia respecto a Thibaut Courtois debería ser suficiente en los tres partidos que quedan por disputar, pero la opción más segura sería darle descanso y que tenga la oportunidad o bien Wojciech Szczesny o bien un canterano.

Diego Kochen y Wojciech Szczesny / EFE

Lo cierto es que la relajada actitud de 'Tek' este lunes en la rúa de campeones comiendo y 'vapeando' sin parar no hace presagiar para nada que dentro de unas horas esté defendiendo la portería de todo un Barça en un partido oficial y en el que el rival, en zona de descenso, se está jugando la vida. Además del resto de equipos que están implicados en esta lucha y que estarán pendientes de la competitividad que exhiba un Barça que tiene también el reto de ganar todo lo que queda y sumar el histórico registro de 100 puntos.

Eder Aller y Diego Kochen son los porteros que, en alternancia, han ido acompañando al primer equipo durante toda la temporada. En las últimas jornadas ha sido el 'muro leonés' quien más ha contado (5 convocatorias en los últimos 6 partidos) para Hansi Flick y su staff. Darle la alternativa a alguno de los dos sería un buen premio a su trabajo.