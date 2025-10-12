Dilema con Fermín en la mediapunta

Las bajas condicionarán el regreso del FC Barcelona a la competición, el próximo sábado contra el Girona (16.15 horas) en un derbi de urgencias en Montjuïc. Aunque apenas se han disputado 8 jornadas de Liga y queda un mundo, los blaugranas no pueden perder más distancia con el Real Madrid, y menos con el clásico del próximo 26 de octubre en el horizonte, mientras que los de Míchel necesitan escapar cómo sea de los puestos de descenso. Uno de los puestos que le da más quebraderos de cabeza a Hansi Flick es el de la mediapunta, con varios nombres en 'el alambre'. No deja de ser curioso que la posición en la que, a priori, había más 'overbooking' sea la que genera más incertidumbre de cara al derbi catalán.

Fermín vuelve a pisar césped en una nueva sesión del Barça sin los internacionales / FC BARCELONA

Pruebas para Dani Olmo

Este lunes se conocerá el alcance de la lesión de Dani Olmo, que tuvo marcharse de la concentración de España, aunque las versiones de la RFEF y de Luis de la Fuente son discordantes, pues el ente federativo asegura que ya llegó con molestias y el seleccionador explicó tras la victoria a Georgia (2-0) que estaba "en perfectas condiciones" cuando se incorporó. En todo caso, sufre una lesión en el gemelo y está descartado para este sábado. Las pruebas a las que se someterá en las instalaciones azulgranas determinarán si podrá llegar a tiempo para el clásico o va para largo.

El centrocampista de Terrassa tuvo que abandonar la sesión por un pinchazo en el gemelo y tendrá que volver a Barcelona / SPORT.ES

Pendientes de Fermín

En condiciones normales, la mediapunta sería para Fermín, pero el de El Campillo, que ya ha empezado a tocar balón, no dispone todavía del alta y después de tres semanas de lesión, quizás lo aconsejable, pensando también en el clásico, sería no darle entrada de inicio. Hansi Flick y el staff evaluarán su mejoría en las próximas sesiones de entrenamiento y si está para ser titular.

En caso de que consideren que mejor no arriesgar, hay otras opciones, Con Gavi lesionado y Raphinha en una situación similar a la de Fermín, además que el brasileño rinde mucho mejor por banda que por detrás del '9', Hansi Flick se podría plantear dar entrada en el once a Marc Casadó (Marc Bernal todavía debe ir sumando minutos de forma gradual) y adelantar la posición de Pedri. Decisión que tiene sus pros y sus contras, pues el tinerfeño se está saliendo como organizador y es difícil que el entrenador germano le aleje del balón.

Pedri siempre tuvo el control del partido ante Georgia / Alberto Saiz / AP

Pedri o cantera

Otra variable es la de poner a Ferran Torres o a Marcus Rashford en la mediapunta. El valenciano ha pasado a ser un '9' para su entrenador, incluso por encima de un Robert Lewandowski al que dosifica al máximo. Y en el caso del inglés, no es una posición nada habitual en su carrera (solo de inicio en 3 ocasiones) y la vez que Hansi Flick le centró (fue para hacer de punta de lanza) no salió bien.

Por último, le queda al técnico mirar a la cantera, que es mucho más que un recurso. Quien se podría adaptar mejor es Dro, aunque el gallego se desenvuelve mejor como interior. Y algo similar ocurre con Toni Fernández, más extremo que mediapunta, aunque con facultades para jugar, y destacar, por detrás del '9'.