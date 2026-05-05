El dilema de Flick con De Jong

De Jong ha sido, desde la llegada de Hansi Flick al Barça, protagonista indiscutible en las alineaciones. Se lo ha ganado a pulso porque, de hecho, ha sabido dar un paso adelante no solo en lo que a fútbol se refiere, que le sobra, sino también en esa intensidad que, en ocasiones, se había echado de menos en su rendimiento. El holandés ha sido, en ese sentido, un fijo para el técnico alemán. Sin embargo, en los últimos dos meses su presencia ha disminuido muchísimo.

Hansi Flick confía mucho en Frenkie de Jong / EFE

La razón que mejor explica esta 'desaparición' es, por supuesto, la rotura mucscular que sufrió en un entrenamiento el 26 de febrero. El club comunicó una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, un contratiempo que le obligó a perderse hasta nueve encuentros, algunos de ellos tan importantes como la vuelta de semifinales de la Copa ante el Atlético o la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el mismo rival. Antes de lesionarse, De Jong era el indiscutible titular para Flick en la posición de pivote.

Su último partido completo fue el 22 de febrero, un 3-0 ante el Levante en el que marcó uno de los tres goles del equipo. Tras los nueve encuentros de baja, su regreso ha sido extremadamente cauteloso. Tanto que, en los últimos cinco partidos, cuatro de Liga y el de la vuelta de cuartos de Champions antes los colchoneros, el holandés solo ha disputado un total de 95 minutos, una presencia escasa para un futbolista de su ascendencia.

El factor Gavi

El Barça, afortunadamente, ha echado de menos a De Jong de forma relativa porque su ausencia ha coincidido con el regreso a lo grande de Gavi, que en los últimos partidos se ha convertido en insustituible para Flick. El canterano ha aprovechado la oportunidad para demostrar que sus problemas físicos ya son historia y que está listo para grandes retos. Ha sido titular cinco veces de forma consecutivas que se han saldado con cinco victorias, aunque una de ellas, el 1-2 ante el Atlético en el Metropolitano de Champions, no fue suficiente para superar la eliminatoria.

De Jong anima a sus compañeros después de la derrota contra el Atlético de Madrid / Europa Press

La aportación del centrocampista ha sido clave en un momento vital para llegar al Clásico ante el Real Madrid con once puntos de ventaja. Sobre todo en las dos últimas jornadas de Liga, dos desplazamientos ante el Getafe y Osasuna en las que su fútbol permitió al equipo sumar seis puntos en dos de los estadios más complicados del campeonato. El momento de forma de Gavi obliga a imaginar un once titular el próximo domingo con el '6' sobre el césped.

El Mundial... y el recuerdo de la Eurocopa

Desde hace ya varias semanas, Flick no quiere escuchar ni atender nada que no tenga que ver con lograr los puntos necesarios para conquistar la segunda Liga consecutiva con él en el banquillo, algo que en los más de 125 años de historia del Barça solo han logrado en sus dos primeros años Van Gaal, Guardiola y Luis Enrique. De ahí que al alemán no le haya temblado el pulso a la hora de encontrar recursos ante las ausencias de Raphinha, Lamine o De Jong, pero tampoco a la hora de modificar el sistema para mantener la competitividad sin correr riesgos innecesarios.

Gavi, en el partido ante el Celta / Dani Barbeito

De ahí que la titularidad de Frenkie ante el Real Madrid, que en cualquier otra situación, sería indiscutible, no esté nada clara el proximo domingo en el Spotify Camp Nou. El holandés está en perfectas condiciones de salir de inicio y el técnico tiene, por supuesto, la última palabra, pero a día de hoy Gavi aparece como la opción más probable para enfrentarse a los blancos.

De Jong, líder de la selección de Holanda que dirige Koeman / LAP

Para De Jong, y en cierta manera es lógico que así sea, es imposible además olvidar que no pudo participar en la Eurocopa 2024 de Alemania a causa de la lesión de tobillo que sufrió entonces. Con el Mundial en el horizonte, su presencia en él asegurada y la Liga tan cerca, es necesario tener en cuenta todo lo que está en juego. En ese sentido, el tramo final de temporada que está completando Gavi también le sirve para acabar de convencer del todo a Luis de la Fuente para que le incluya en la lista definitiva.