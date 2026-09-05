El dilema del Barça con el Fair Play financiero

El mercado de verano acaba de terminar, pero el FC Barcelona, con Deco a la cabeza, ya planifica el invernal, que arranca el próximo 2 de enero. El club azulgrana cuenta con unos 60 millones de euros en el Fair Play financiero (FPF), margen suficiente para acometer una operación. Sin embargo, ese dinero también puede ir destinado al Límite de Masa Salarial de la próxima temporada, muy condicionado por el regreso al Estadi Olímpic Lluís Companys.

El Barça no cerró la incorporación de un central zurdo en el final de mercado. Si Deco lo considera oportuno, el club podría acometer esa operación en enero. El Fair Play financiero se ha mantenido inamovible respecto al mes de junio, pues las salidas y las inscripciones han liberado prácticamente el mismo importe que las entradas.

El Spotify Camp Nou da cabida, por el momento, a 62.500 espectadores / FC Barcelona

Aun así, el FC Barcelona también podría usar el FPF disponible para aumentar el Límite de Masa Salarial de la 2027/28. Según ha podido confirmar SPORT con fuentes de LaLiga que apuntan al artículo 44.4 Nota 7 de la Normativa, el Barça puede solicitar a la patronal pasar el Fair Play disponible para incrementar el LMS del próximo curso con dos condiciones: debe solicitarlo antes del inicio del mercado de invierno y solo computará en el límite salarial el 75% del dinero que quiera transferir desde el FPF, unos 45 millones de euros si lo destina íntegro.

El Límite de Masa Salarial de la temporada 2027/28 será menor que el de este año, pues el Barça disputará la primera parte del curso, unos cuatro meses, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, como consecuencia de la colocación de la cubierta en el Spotify Camp Nou. Los ingresos caerán, así que pasar el presupuesto del FPF al LMS sería una buena manera de compensar las pérdidas y así no salir de la Regla 1:1.

Según datos de la cuenta especializada en el Barça 'Gallinero Blau', en la temporada 2024/25, que se jugó íntegra en Montjuïc, se ingresaron 175 millones de euros, mientras que este año, con todos los encuentros en el Camp Nou, los catalanes ingresarán entre 290 y 300 'kilos'. Por otro lado, cuando el templo azulgrana esté completo, los beneficios tocarán los 400 millones de euros.

La decisión, antes del inicio del mercado de invierno

El FC Barcelona, siempre y cuando regrese al Camp Nou en noviembre, podría ingresar alrededor de 250 millones de euros en la 2027/28, unos 40 'kilos' menos respecto a este año. Por ello, transferir el FPF disponible al límite salarial de la 2027/28 paliaría los efectos de jugar en la 'montaña mágica' y mantendría al Barça casi con total seguridad dentro de la Regla 1:1. No obstante, el margen para acometer operaciones al inicio del verano sería nulo hasta que no se realizaran salidas.

La decisión está en la mesa del FC Barcelona, que tiene un dilema entre manos: acometer una operación que suba el techo del equipo este enero o pasar el FPF disponible, unos 60 millones de euros, al Límite de Masa Salarial del próximo curso y, así, reducir las pérdidas por jugar en Montjuïc y evitar exceder la Regla 1:1. Menos de tres meses para tomar una decisión.