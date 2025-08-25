El dilema de Deco con Jan Virgili

El Barça disputó un gran partido en el Maracaná. Ni las casi 50.000 personas que poblaban las gradas del mítico estadio carioca ni un Flamengo repleto de talento y con futbolistas que están ya en dinámica del primer equipo lograron amilanar a un cuadro de Belletti que tocó el título con la yema de los dedos. El cuadro azulgrana se vio campeón tras el 1-2 de Álvaro Cortés en el 94’, pero sobre la misma bocina, cuando el añadido pasaba sobradamente lo señalado por el colegiado, el cuadro brasileño igualó y se lo llevó en la lotería de los penaltis.

Buena parte de los titulares estos días posteriores al partido se los ha llevado un extremo de 19 años que ya fue un ‘boom’ la temporada pasada (su primera con la camiseta del Barça) y maravilló a todos en Río de Janeiro. Jan Virgili marcó un auténtico golazo, mandó un balón al palo y fue el agente más desequilibrante del equipo de Belletti.

PRETEMPORADA CON FLICK

Tras despuntar en el Juvenil A el curso anterior, Virgili disputó los últimos meses de competición con el Barça Atlètic y fue de lo mejorcito del equipo de Sergi Milà. Madurando a pasos de gigante, el extremo de Vilassar fue llamado por Flick para hacer la pretemporada con el primer equipo. En esas dos primeras semanas de preparación, rayó a gran nivel el del Maresme compartiendo sesiones con las estrellas de la primera plantilla.

Jan Virgili lució su clase en Brasil / FCB

Pero el técnico germano decidió no llevárselo a la gira asiática. Un golpe duro para un Jan que siguió ejercitándose con Belletti en el filial con profesionalidad mientras esperaba una resolución con su futuro. El entorno del jugador comunicó al club que prefería la opción de disputar una categoría más elevada. No en vano, estaban llegando ofertas de Segunda A. Y de Primera.

Como hemos ido contando en SPORT, el Mallorca mostró interés hace semanas. Y el propio Jagoba Arrasate se dirigió al futbolista para trasladarle su interés. Pero ahí empezó un tira y afloja entre Deco y Ortells. El director deportivo azulgrana se cerró a una cesión de inició y pidió un traspaso al club bermellón y mantener el 50% de sus servicios. También el Almería pujó fuerte ofreciendo tres millones por la mitad de sus derechos.

DECISIÓN EN CLAVE FUTURO

Y ahí sigue la cosa. Tras la exhibición de Jan en Maracaná tiene un dilema sobre la mesa Deco. Con el nivel que está mostrando Jan, venderlo significa corrier el riesgo de que este año se salga y perder un activo muy importante de futuro. En el Barça lo valoran, pero todavía no lo ven listo para dar el salto al primer equipo. Pero la Segunda RFEF se le queda muy pequeña. Más aún viendo su exhibición en Brasil. Veremos si finalmente accede el club barcelonista a un préstamo para que se foguee (esto debería incluir otra renovación y mejora de contrato e incremento de cláusula) y mantener el control total sobre el jugador o finalmente se llega a un acuerdo para su traspaso. Ahí sería importante también la recompra que firmase Deco.

Jan Virgili marcó el gol del empate para el Barça en la Intercontinental / FCB Masia

En cualquier caso, la cláusula de Jan no es muy elevada para lo que se está pagando hoy en día en el mercado y hay que andarse con mucho cuidado con cualquier paso a realizar. Entramos en horas y días clave para saber la decisión final con el extremo maresmense.