Dilema Bardghji en el Barça: Mónaco, Oporto y Stuttgart se interesan por él

Roony Bardghji fue una de las grandes apuestas de futuro de la dirección deportiva del Barça el pasado verano. El club blaugrana pagó tres millones de euros por uno de los extremos con mayor proyección en el mercado y su rendimiento ha sido óptimo aunque ha tenido muy pocas oportunidades en el equipo, algo que puede cortar su progresión. Era y es un fichaje a largo plazo, pero ya han comenzado a llegar propuestas al Barça para intentar conseguir su cesión o, incluso, traspaso y se deberá tomar una decisión, previsiblemente antes del Mundial. Bardghji desea triunfar en el Barça y el club confía en él, pero el escenario está abierto en estos momentos.

El internacional sueco llama mucho la atención en el mercado por su calidad técnica. Apunta a convertirse en un futbolista diferencial, pero en el Barça tiene el gran handicap de ocupar la misma posición que Lamine Yamal, por lo que sus registros en cuanto a minutos han sido pobres. Solo ha disputado 616 minutos este curso y prácticamente ha desaparecido en el tramo decisivo de la temporada. Lamine prácticamente lo juega todo y sus rotaciones han sido mínimas, por lo que el sueco ha jugado menos de lo esperado y su paciencia también tiene un límite.

Bardghji ya expresó su frustración en la última convocatoria con Suecia en la que dejó claro que creía merecer de más minutos en el Barça. Sus quejas han caído en saco roto porque sigue sin jugar y ahora se deberá tomar una decisión. Al Barça y al entorno del futbolista han comenzado a llegar ofertas importantes tanto de cesión como de traspaso. Mónaco, Oporto y Stuttgart son tres de los equipos que ya han preguntado por su situación y habrá que ver lo que sucede, aunque en el Barça por ahora no están demasiado por la labor pese a entender la situación del futbolista.

En el Barça se confía en Bardghji y le ven como un futbolista apto absolutamente para continuar en la plantilla. Está muy satisfechos de su rendimiento y profesionalidad y, como fondo de armario, creen que debe continuar. Es un futbolista que aporta y que ocupa muy poco del límite salarial, por lo que la intención del Barça es que siga la próxima temporada...siempre que Bardghji esté dispuesto a seguir manteniendo este rol secundario.

Y es aquí dónde se deberá tomar una decisión. Bardghji quedó tocado también en el último y decisivo partido de Suecia para la clasificación del Mundial dónde quedó finalmente fuera de la convocatoria y en la grada. Su seleccionador prefirió futbolistas con más ritmo de juego y el jugador del Barça llegaba prácticamente sin haber disputado minutos como blaugrana. Otra temporada así sería muy dura, por lo que están valorando todas las opciones. El internacional sueco desea triunfar en el Barça, pero también quiere más protagonismo y habrá un último encuentro con su entorno para valorar todas las opciones. Quieren que siga, pero si pide salir no le pondrán impedimentos.

La tasación de Bardghji se ha más que duplicado en el Barça a pesar de no jugar prácticamente. En todo caso, el Barça solo estaría dispuesto a conceder un préstamo porque la apuesta por el sueco es clara y a largo plazo. Deco se la jugó por él y Bardghji por el Barça, pero también ha llegado el momento de valorar lo que es mejor para el propio futbolista, que se ha integrado muy bien a la plantilla.