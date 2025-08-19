Dilema en el Barça con una venta de última hora de Casadó

El mercado siempre depara sorpresas en los últimos días de agosto y en el Barça no se descarta nada. El club blaugrana ve inviable por ahora realizar un último fichaje con las dificultades que hay para inscribir, pero podría haber novedades en cuanto a alguna salida. El nombre de Marc Casadó ha generado mucho debate interno durante todo el verano y en el Barça no verían con malos ojos que se produzca esa venta millonaria tan ansiada. El club no va a empujar a nadie, y menos a Casadó, pero si el futbolista decide escuchar alguna oferta porque se ve sin oportunidades y está dispuesto a salir, se le abrirían las puertas sin lugar a dudas. Por ahora, el Barça no tiene la sensación de que quiere marcharse.

La dirección deportiva del Barça es consciente de que Casadó genera mucho interés en el mercado. El curso pasado se hizo con un puesto en el once titular, que le llevó hasta la selección absoluta, y realizó una encomiable primera vuelta. Su gran handicap fue el regreso a lo grande de Frenkie de Jong. El holandés está en un momento dulce y le dejó ya sin minutos en el final del curso pasado. Y ahora, Flick tiene claro que es indiscutible por delante del canterano.

Este ostracismo hizo que ya a principios de verano varios clubs preguntaran por Casadó. El Chelsea se movió, al igual que el Tottenham y el Atlético de Madrid se lo miró de reojo. Es un futbolista que le encanta a Diego Simeone por su capacidad de trabajo y su despligue encima del terreno de juego.

Casadó siempre fue cerrando puertas y ahora hay nuevos clubs que ya, a la desesperada, están dispuestos a pagar mucho dinero tanto al Barça como a él. El periodista Matteo Moretto habló del West Ham y el Wolverhamtpon, pero hay más. Interesa al Bournemouth y el Tottenham se mantiene atento. En España, el Betis preguntó hace unos días aunque en este caso la operación se hace tremendamente complicada por la tasación del futbolista.

Por el momento, el Barça es conocedor de todos estos intereses, al igual que el entorno del futbolista y se está a la espera de ver cómo evoluciona todo. La cifra mínima que se marcaría el Barça es de 30 millones de euros por su marcha, pero en estos momentos no hay nada oficial encima de la mesa aunque es probable que lo haya en los próximos días. El club blaugrana solo escuchará si se va de la mano con el futbolista y, sino, Casadó seguirá como blaugrana intentando luchar por minutos esta temporada.

Marc Casadó ya ha comprobado este curso que va a ser muy difícil arañar minutos, aunque sea en la parte final de los partidos. El primer ejemplo lo tuvo en Mallorca, cuando estuvo calentando buena parte de la segunda mitad y, finalmente, Flick no le dio entrada. La situación se tomó como un mensaje para el centrocampista, pero no es así. A Flick no le tembló el pulso para ponerle de titular y ahora tampoco le tiembla para dejarle en el banquillo o, si se da el caso, fuera de alguna convocatoria. El alemán está para tomar decisiones y tiene muchos jugadores en el centro del campo.

La idea de Flick es apostar claramente por Frenkie de Jong y por Pedri, mientras que la otra posición en el centro estará para Fermín o Dani Olmo. Y para dar minutos a Gavi, es probable que el andaluz también dispute algunas segundas partes por delante de la defensa en una posición que no le es extraña. La posición de Casadó es complicada, pero ha trabajado mucho para cumplir el sueño de jugar en el Barça y no está, por ahora, dispuesto a tirarlo todo por la borda a las primeras de cambio.

Por si fuera poco, el centro del campo se poblará aún más con el regreso de Marc Bernal, a quien el club le ha prometido, si se puede, que tendrá dorsal de primer equipo. Es cierto que llega de una lesión importante y que se le irá dosificando, pero a nivel interno no tienen dudas que Bernal puede ser el mediocentro del primer equipo durante los próximos diez años. La apuesta por él es total, por lo que sería absolutamente ilógico a nivel de planificación deportiva que se le buscara cesión ahora o en enero.

Marc Casadó, un futbolista muy apreciado por la afición por su sentimiento claramente barcelonista, quiere seguir en la lucha pero no es ajeno a todos estos movimientos y ya comienza a entrever que en el Barça se está hablando sobre su futuro. A pesar de que algunas fuentes aseguraban que comenzaba a estudiar alguna oferta, la realidad es que desea seguir sí o sí y no quiere dar ningún paso. Otra cosa es lo que suceda en el mes de enero cuando el escenario ya sea muy distinto para todos.