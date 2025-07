El dilema del Barça con Ibrahim Diarra

Ibrahim Diarra es uno de los dilemas que tiene ahora mismo en la cabeza el FC Barcelona. El maliense, de solo 18 años, fue uno de los jugadores más destacados de la UEFA Youth League que ganó el Juvenil A de Belletti y se ha ganado un lugar en los primeros entrenamientos a las órdenes de Hansi Flick.

El centrocampista es uno de los jugadores de la cantera a los que ha llamado el alemán para preparar este inicio de pretemporada. Pero no todos tendrán la suerte de viajar con el primer equipo a Japón para la gira de pretemporada, ya que este año, a diferencia de otros, todos los futbolistas están disponibles y eso resta posibilidades a los más jóvenes.

Landry, Jofre, Juan, Diarra y Dro quieren aprovechar una oportunidad de oro / FCB

Diarra ha impresionado con el juvenil, pero sus opciones de ir a la pretemporada podrían ser bajas por su posición. El maliense se siente más cómodo jugando de mediapunta o por banda derecha. La primera posición está totalmente sobrepoblada por jugadores en el primer equipo. Olmo, Fermín, Gavi e incluso a Raphinha han sido utilizados por Flick en esa demarcación. Mientras que en banda derecha, la llegada de Roony Bardhji puede cerrarle la puerta a ser el suplente de Lamine, aunque tampoco es un extremo puro.

Primeras ofertas para Diarra

El Barça ya ha recibido las primeras ofertas por Diarra. Tras el gran final de temporada y viendo los jugadores que tiene por delante muchos equipos han picado a la puerta de Laporta para preguntar por su situación, algo que crea un dilema en la cabeza de la dirección deportiva azulgrana.

El descenso a Segunda Federación ha provocado que muchos jugadores con potencial de la Masia no tengan claro su paso por esas categorías. Los jóvenes lo ven como un paso atrás en sus carreras por jugar en la cuarta división del fútbol español.

Al jugador se le prometió una oportunidad en la pretemporada, aunque no le aseguraba ir a la gira por Asia. Tras estos primeros días con el primer equipo se tendrá una reunión para valorar su futuro. Si Flick cree que no tendrá minutos todo invita a pensar que los azulgranas podrían ver bien una salida para jugar y no tener que bajar a Segunda Federación.

Ibra Diarra es un mediapunta zurdo muy prometedor / FCB

El Barça no perderá el control sobre él

Los culés tienen claro que si sale no quieren perder el control sobre una de las grandes perlas del futbol africano. En España muchos equipos estarían dispuestos a llevarse al jugador cedido, pero según a podido saber SPORT, en Francia se mueven para intentar ficharlo definitivamente.

Como explicábamos, el Barça si lo dejase marchar no le perdería el control. Los culés meterían en la operación una oferta de recompra y unos porcentajes de futuras ventas para tenerlo controlado en caso de que triunfase fuera del Spotify Camp Nou.

Ibrahim Diarra llegó a can Barça en enero del 2025 procedente directamente de Malí por 1,7 millones de euros. En pocos meses se ha convertido en un jugador importante en el Juvenil A y fue la gran estrella de la final de la UEFA Nations League con un doblete. Ahora el Barça deberá reunirse con sus agentes para saber que quiere hacer con su futuro el jugador y se tomará una decisión. Un paso por Segunda Federación para seguir formándose, una cesión a un equipo de una división superior o una salida, todo está abierto.