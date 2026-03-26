Dilema en el Barça con el futuro de Balde

Comienza a darse cierto ruido entorno a Alejandro Balde, futbolista que sigue lesionado y que debe ser pieza importante en el tramo decisivo de la temporada. El lateral zurdo ha ido jugando algo menos tras la llegada de Joao Cancelo y en el Barça se ha abierto un debate sobre su futuro ante la advertencia de que pueden llegar propuestas económicas de traspaso muy importantes por él. El club blaugrana necesitaría una inyección a través de los traspasos para afrontar un mercado de fichajes ambicioso y la salida del canterano podría ser una de las soluciones si acaba llegando una oferta fuera de mercado. Todo dependerá del futbolista que, por ahora, siempre se ha mantenido firme en su deseo de vestir de blaugrana.

El Barça está estudiando ahora todos los escenarios posibles de mercado y maneja información sobre el interés de varios equipos por Alejandro Balde. A parte de posibles ofertas de Arabia, hay dos equipos de la Premier League que pueden ir a por el lateral blaugrana si intuyen que la puerta de salida estará abierta. Liverpool y Manchester United, estos últimos si acaban entrando en Champions como así parece, estarían dispuestos a tantear esta opción, que debería contar con el beneplácito del Barça y del propio jugador.

No es la primera vez que Balde ha despertado interés. Su agente, Jorge Mendes, antes de la última renovación dejó encima de la mesa varias propuestas que podrían haber solucionado todos los problemas de límite salarial del Barça de golpe. Mendes ha ayudado al Barça estos últimos años en numerosas operaciones económicamente ventajosas y lanzó la posibilidad, que se desestimó. El Barça no quería vender al canterano en ese momento y el propio Balde cerró la puerta para firmar una renovación hasta el 2028 y una cláusula de rescisión disuasoria de 1.000 millones de euros.

Ahora se entra en un nuevo escenario, ya que si Balde continúa en el club, el Barça debería iniciar unas nuevas negociaciones para ampliar su contrato a partir de inicios de la próxima temporada. Y es que el lateral es de los futbolistas de la plantilla con una vinculación a futuro más corta. Es por ello que ha surgido el dilema por si fuera el momento de aprovechar esta ventana de mercado en el caso de que llegase una oferta astronómica. El mercado de laterales zurdos suele mover muchos millones de euros porque hay pocas piezas de altísimo nivel disponibles.

La temporada de Balde ha estado marcada por los últimos problemas físicos. Se lesionó ante el Atlético de Madrid y todo indica que debería regresar después del parón aunque se le tratará con la máxima cautela para evitar una recaída. Hansi Flick le quiere a tope para los duelos decisivos de Champions, dónde debería ser titular por delante de Cancelo.

Como suele hacer el Barça en estos casos, el club no va a tener una postura proactiva en una posible salida de Balde. Escuchará ofertas, pero deberá ser el entorno del futbolista y el propio jugador los que tomen la decisión. Y Balde no ha dado muestras en ningún momento de querer irse, ya que su apuesta siempre ha sido el Barça. Lo que queda claro es que el club blaugrana sí abriría la puerta si todas las partes salen beneficiadas en una operación que daría plusváluas importantísimas y netas para la entidad y permitirían operar con total tranquilidad en verano. Todo lo que se ingrese por Balde es beneficio.

El Barça tiene a Balde como claro titular en el lateral zurdo y a Gerard Martín y Cancelo como escuderos en las rotaciones. Gerard está jugando más como central, que lateral, pero el Barça va a traer sí o sí a un central de perfil zurdo para que sea titular, y Cancelo seguirá prácticamente con seguridad en el nuevo proyecto deportivo. Se cuenta con Balde, pero es un escenario abierto internamente en el club blaugrana aunque digan públicamente lo contrario.