Dilema en el Barça: Fichar o no fichar en el mercado de enero

El Barça no tenía previsto acudir al mercado de enero este año considerando que la plantilla tiene prácticamente todas las posiciones dobladas con futbolistas de mucha calidad. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico se siguen decantando por descartar una incorporación en invierno, aunque se admite que hay carencias atrás. El club está atento a oportunidades en la posición de central y lateral derecho por si surgiera alguna cesión apetecible ya que las grandes apuestas llegarán en verano.

El club blaugrana ya tuvo un mercado muy complicado en verano a causa del límite salarial. Incluso, las inscripciones finales de Marc Bernal y Bardghji tuvieron que ser avaladas personalmente por la directiva, por lo que no se reforzó el lateral diestro ni tampoco se tapó la salida de Íñigo Martínez a Arabia Saudí. Flick habría actuado, pero entendió la situación y dio el visto bueno teniendo en cuenta la polivalencia de Eric Garcia, que comenzó jugando de lateral.

Lo que nadie podía prever era la sangría goleadora que está recibiendo el Barça, sobre todo en la Champions. Flick ha tenido que sortear el problema de las lesiones y la realidad es que atrás van muy justos. Eric Garcia ya juega prácticamente de central o pivote, mientras que Koundé tiene muy poco descanso. Ahora van a recuperar prácticamente a todos los jugadores, pero si cae algún defensa lesionado es probable que el Barça opte por encontrar una solución en el mercado. Y ahí Deco tiene opciones de futbolistas de nivel que sí podrían salir a préstamo con opción de compra si fuera necesario.

La idea es aguantar hasta finales de enero y ahí tomar la decisión final teniendo en cuenta que el calendario se va a complicar muchísimo a partir de febrero. Si físicamente se detectan problemas en alguno de los jugadores de atrás, se actuará. En este caso, la directiva ha prometido que hará todo lo posible por sacar al equipo adelante y si se debe fichar se fichará. Flick y Deco lo saben aunque se mantienen cautos por la clara apuesta por los jugadores que tienen en plantilla.

El único movimiento, si lo hay, sería atrás y en la posición de central. Y para ello el Barça debería entrar en la regla del 1:1, algo que están convencidos de lograr cuando se abra el mercado y una vez aprobada la palanca de la venta de palcos VIP. Eso sí, el Barça debería dar una salida y sobre la mesa está el caso de Ter Stegen, que podría buscar un destino una vez recuperado de su lesión. Herramientas habrá para poder actuar si Flick y Deco lo piden.

La idea es actuar en la defensa para el próximo proyecto deportivo. Se invertirá por un central zurdo con proyección y los dos grandes candidatos son Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) o Gonçalo Inacio (Sporting de Lisboa). Dos futbolistas jóvenes, que acaban contrato en el 2027 y que no van a renovar sus contratos. Su precio puede rondar los 45 millones de euros y gustan tanto a Flick como a Deco. En el lateral también podría haber novedades con alguna incorporación, además del fichaje de un extremo y un delantero centro. Por ahora, calma para enero.