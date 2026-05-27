El dilema del Barça: fichar ya a Anthony Gordon o esperar por Julián Álvarez o Joao Pedro

El Barça tiene cerca la posibilidad de fichar al delantero del Newcastle Anthony Gordon como opción polivalente para su zona ofensiva. Es la posibilidad más real que existe en estos momentos encima de la mesa ante la inmensa dificultad por avanzar en las negociaciones de los dos '9' deseados: tanto Julián Álvarez como Joao Pedro están prácticamente imposibles en estas fechas de mercado. Atar a Gordon por un precio inferior a los 70 millones de euros no era una apuesta prioritaria, pero sí taparía dos huecos de un tiro ya que el internacional inglés puede jugar tanto de falso delantero centro como de extremo izquierdo. Es una opción que no desagrada al cuerpo técnico y por la que Deco tendría ya prácticamente un acuerdo a la espera de la decisión definitiva.

La dirección deportiva blaugrana se ha movido en estas últimas semanas con el objetivo prioritario de fichar a un goleador. Y todos los esfuerzos se han centrado en esa operación necesaria, relegando incluso la posibilidad de firmar a un central top en el mercado. Tras la salida de Lewandowski, todos los esfuerzos se han centrado en esa zona, pero en el Barça han podido comprobar que los objetivos deseados no van a ser nada fáciles, por no decir que ahora son imposibles.

La prioridad absoluta era Julián Álvarez y se han ido dando pasos para avanzar en la negociación, pero las condiciones que desea imponer el Atlético de Madrid hacen inviable su llegada. Es cierto que el delantero argentino quería venir y ha deslizado ya ante el club colchonero que estaría por la labor de una salida en el caso que llegase una gran oferta. Vaya, que pidió al Atlético que, al menos, escuchasen propuestas. Pero, ojo. Las últimas informaciones que maneja el Barça es que Julián Álvarez, ante la dificultad económica de un traspaso este verano, se estaría planteando aguantar un año más como colchonero a la espera de tiempos mejores. Quizás es un calentón, pero la vía del argentino se ve ahora en can Barça como muy, muy complicada.

El caso de Joao Pedro es distinto. Sus características gustan tanto a la dirección deportiva como a Hansi Flick y el delantero estaría por la labor de apretar en el caso de que el Barça fuera con todo. Quiere jugar la Champions en un proyecto más estable que el Chelsea, pero aquí el principal problema es que el club londinense ha dejado claro que no vende. Ni por 100, ni por 150. Hoy por hoy el brasileño es intransferible, aunque la propiedad del Chelsea es voluble y puede cambiar de opinión de aquí a unas semanas. Lo único seguro es que nadie garantiza en estos momentos que la operación pueda llegar a buen puerto.

Ante esta tesitura, el Barça ha movido ficha por lo que pueda suceder en un mercado de verano muy difícil para encontrar delantero. Y ahí aparece la opción de Anthony Gordon, un futbolista que encaja por estilo en el juego blaugrana, pero que no era opción prioritaria hace algunas semanas cuando fue ofrecido en Barcelona por sus agentes. Lo que sí ha tenido claro el club blaugrana es que es la única operación viable para cerrar en esta fase de mercado si el club blaugrana da el paso definitivo.

Anthony Gordon va a salir del Newcastle por la necesidad del club inglés en vender este verano. Y al extremo se le han ido cerrando todas las puertas en los últimos días quedando como prioritaria la opción del Barça. El Liverpool no lo tiene en cartera, ya que está negociando por Diomandé (Leipzig), un jugador con mucho más potencial y también muchísimo más caro, y el Bayern solo deseaba su fichaje como suplente y pagando cantidades muy por debajo a lo que demandaba el Newacastle. El club alemán tiene como claros extremos a Luis Díaz y Olise y Gordon hubiera llegado como complemento o fondo de armario para su potencial ofensivo.

El futbolista y su entorno han apretado al Barça porque aquí sí ven opciones reales de poder tener minutos de calidad, ya sea jugando como extremo zurdo o como falso '9', posición en la que prácticamente ha estado durante toda esta temporada. Y el club blaugrana podría estar interesado en cerrar el fichaje de un delantero polivalente por un precio asumible y en el que, incluso, podría entrar algún jugador como moneda de cambio. Hay acuerdo total en el contrato del jugador y ya se está hablando oficialmente con el Newcastle en una operación que podría concretarse pronto si el Barça decide cerrar su fichaje. El club blaugrana no quiere que la operación supere los 70 millones en ningún caso.

Cerrar ahora a Anthony Gordon supondría ganar tiempo para saber lo que puede suceder con los '9' deseados en el mercado, aunque la necesidad de traer a un delantero centro 'top' ya no sería imperiosa. Y ahí el Barça tendría también la opción de esperar alguna oportunidad de goleador más de área que podría surgir en las próximas semanas. Un tiempo también clave para que el club blaugrana pueda rearmarse económicamente con alguna venta. Hay jugadores que se están ofreciendo y operaciones que serían relativamente fáciles de cerrar como el caso de Vlahovic, aunque también se seguirá monitorizando lo que pueda suceder con Julián, Joao Pedro e, incluso, la posibilidad de un Harry Kane que parece no estar demasiado conforme con la renovación que le ha propuesto el Bayern ya que se esperaba alguna cosa mejor.

Otra carpeta será la de Rashford. En principio, el Barça sigue por la labor de quedárselo, pero la operación planteada al United es clara: cesión, con opción de compra obligatoria. En este caso, hay tranquilidad porque se ha llegado a un acuerdo con el futbolista y se está a la espera de que el United acabe cediendo.