Dilema en el Barça con Junior Kroupi

Julián Álvarez continúa siendo el objetivo número 1 en la delantera del Barça, pero ante las dificultades que sigue poniendo el Atlético de Madrid, y a la espera de un nuevo gesto del argentino para desencallar la situación, el club azulgrana se ha puesto manos a la obra y en busca de un plan 'B' que ya tiene nombre y apellidos. Como adelantó SPORT, se trata de Eli Junior Kroupi, el delantero francés del Bournemouth de 19 años moldeado la pasada campaña por Andoni Iraola y al que la dirección deportiva lleva tiempo echándole el ojo. Precisamente, su figura genera disparidad de criterios dentro del club y existe un animado debate acerca de si hay que lanzarse a por su fichaje o ampliar el abanico a otras opciones.

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La opción Kroupi está de nuevo abierta y el FC Barcelona ya ha preguntado al entorno del futbolista sobre las condiciones contractuales. La entidad blaugrana tiene claro que se necesita un '9' para la delantera y que la inversión no puede superar los cien millones de euros, la misma cantidad que ha ofertado formalmente el Barça al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Es un precio que, por tanto, se puede afrontar, aunque en ningún caso se piensa superar esta cantidad.

Pros y contras

Dentro de la dirección deportiva del club azulgrana hay división de opiniones sobre la conveniencia de su fichaje. Los hay que están convencidos de que la operación saldrá bien y que Kroupi es un futbolista que responde a las características de lo que necesita el equipo de Hansi Flick. Precisamente, el técnico alemán habría dado el ok a la contratación si no puede llegar Julián, porque lo que quiere por encima de todo el entrenador blaugrana es un delantero centro. A su juicio, es innegociable que se debe cubrir esta posición con un punta que presione mucho la salida de balón del rival y el de Lorient responde perfectamente a estas características.

Pero también hay quien dentro de la dirección deportiva considera que gastar cien millones en un delantero de 19 años es una decisión arriesgada. Junior Kroupi ha completado una muy buena temporada con los 'cherries', con 13 goles en 35 partidos, siendo clave para la gran clasificación del Bournemouth en una liga tan competitiva como la Premier League. Los de Iraola terminaron sextos y jugarán Europa League esta campaña.

Pese a que los cien millones de euros que el Barça puede gastar por Kroupi encajan con las pretensiones del club costero, la entidad azulgrana tampoco tendría fácil su contratación en caso de decidirse por el delantero francés. El motivo es que en el Bournemouth piensan que perder a su figura a estas alturas descuadraría su planificación y que ya sería demasiado tarde para encontrar a un sustituto de garantías. Y eso que todavía falta un mes para el arranque de la Premier.

Lamine Yamal y Julián Álvarez en la final del Mundial de 2026 / SPORT.es

El gesto de Julián tiene también fecha límite

Eli Junior Kroupi, que destaca por su efectividad, rapidez, polivalencia y trabajo colectivo, cuenta también con el interés de dos gigantes europeos como son el Manchester City y el París Saint-Germain. Pero en el caso de que el Barça se lance en serio a por el internacional sub-21 francés tendría prioridad, pues ni los de Enzo Maresca ni los de Luis Enrique lo tienen entre sus preferencias y los azulgranas encontrarían el camino abierto.

El nombre de Junior Kroupi está ahí, pero siempre en caso de que finalmente no sea posible la contratación de Julián Álvarez. El club sabe que el argentino hablará con su club, el Atlético de Madrid, y hará un gesto para desencallar su situación, como informó SPORT, pero no esperarán eternamente, pues el objetivo es que el deseado delantero centro, sea o no Julián, pueda llegar a principios de agosto para cumplir con la petición de Hansi Flick.