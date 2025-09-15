Lo que no dijo Flick en público sobre Lamine Yamal

La polémica por la gestión de Lamine Yamal durante el parón de selecciones sigue muy viva. En La Posesión de SPORT, Alfredo Martínez desveló detalles inéditos sobre la reacción de Hansi Flick y la preocupación del Barça por el estado físico del joven extremo.

“Nada más acabar la rueda de prensa, Flick duda si ha sido demasiado contundente y pregunta a su gente cercana: ‘Oye, ¿he estado demasiado duro?’. ‘No, no, no’, le contestan. Creemos que era el mensaje que había que lanzar”, relató Alfredo. Y añadió: “La inmediata reflexión que hace Flick es: ‘Estamos hablando de un chico de 18 años, no le podemos cargar la responsabilidad en un chico de 18 años. Lamine quiere jugarlo todo, todavía no conoce su cuerpo perfectamente, tiene el efluvio del Balón de Oro, es un partido internacional… y claro, él posiblemente no ponga el freno de mano’”.

El periodista explicó que la Federación era consciente de las molestias de Lamine y que el Barça había pedido precaución. “El doctor Claudio Vázquez recibe impulsos del Barcelona de que traten con mucho cuidado a Lamine Yamal. Dicho lo cual, Lamine llega a la concentración y el primer día ya no entrena. Viajan a Bulgaria, hace un entrenamiento previo al partido y juega 79 minutos cuando en el descanso van 0-3 y se lesiona Nico Williams. Y 73 en el segundo. Con 0-5 al descanso, una superioridad absoluta… ¿qué sentido tenía?”, cuestionó Alfredo con David Bernabéu.

La "mentira" de la RFEF

Pero lo más grave, según él, fue la comunicación: “¿Por qué la Federación entre comillas nos miente y nos dice que son molestias lumbares? Yo tengo un WhatsApp de la Federación que me dice: ‘Lamine tiene unas molestias lumbares’. No, no, no, desde el primer momento iba con molestias de pubis. Han escondido esta información y han apretado al máximo cuando no era necesario. Ha habido una falta de comunicación absoluta”.

Martínez también contó que Flick estaba muy dolido el sábado: “De hecho, cuando va a empezar la rueda de prensa dice: ‘Solo 12 preguntas’. Tenía claro el mensaje. La realidad es que tú mandas a un jugador con ciertas molestias 10 días con la selección y vuelve y se pierde un partido de Liga y el debut de la Champions. Esa es la cruda realidad de un futbolista que estás pagando”.

El club respaldó al técnico con un vídeo de Deco en redes antes del partido ante el Valencia: “Las selecciones siempre son complicadas porque siempre vuelven muchos jugadores con lesiones; también tuvimos el caso de Frenkie. En el caso de Lamine, estoy de acuerdo con el míster: hay que mejorar la comunicación y los protocolos entre clubes y selecciones. Los jugadores están sometidos a demasiadas cargas. Lamine es un jugador importante para nosotros y para la selección, y entre todos hay que tener un poco más de cuidado”.