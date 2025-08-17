La dificultad de triunfar subiendo del fútbol base. ¿Cuántos minutos tiene un canterano tras su debut?

Recientemente en Sport realizamos un informe en el que analizamos los fichajes realizados por el Barça durante los últimos 30 años y desgranamos el porcentaje de aciertos, errores y contrataciones que se quedaban en el camino.

Triunfar en el primer equipo del Barça es muy difícil y este informe lo corroboraba de manera muy clara. ¿A los canteranos también les cuesta tanto triunfar en el primer equipo? Hemos querido comprobar, aprovechando como excusa el debut de Jofre en el primer partido oficial de la temporada, qué porcentaje de debutantes de la cantera se consolidan y cuántas oportunidades gozan en comparación con los fichajes realizados.

En esta ocasión nos hemos fijado en las últimas diez temporadas completas y hemos comparado los minutos que disfrutan los fichajes en su primer año en relación con los debutantes que ascienden de las categorías inferiores. En primer lugar detallaremos los datos incuestionables de los fichajes y debutantes de la base que se estrenan cada temporada y el minutaje que acumulan estos futbolistas.

A continuación compararemos los minutos de media que disfrutan los canteranos y los fichajes y valoraremos cuántos minutos necesitan unos y otros para triunfar y consolidarse en el Barça. Son datos de la última década en la que ha habido diferentes directivas, entrenadores y directores deportivos en el club.

Se trata de reflexionar sobre algunos datos que quizá nos pueden ayudar a entender y repensar las necesidades reales del Barça en cuanto a su política de contrataciones y de fichajes.

TEMPORADA 2015-16

FICHAJES (1.357 minutos)

Arda Turan: 813 minutos

Aleix Vidal: 544 minutos

MEDIA de minutos por fichaje: 678 minutos

Aleix Vidal y Arda Turan pueden ser traspasados este verano / Marc Casnovas

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (251 minutos)

Wilfrid Kaptoum: 134 minutos

Aitor Cantalapiedra: 117 minutos

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 125 minutos

Wilfrid Kaptoum, camerunés procedente del filial / Marc Casanovas

Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 5 minutos de un fichaje

TEMPORADA 2016-17

FICHAJES (12.213 minutos)

Samuel Umtiti: 3727 minutos

André Gomes: 2632 minutos

Jasper Cillesen : 900 minutos

Denis Suárez: 1800 minutos

Lucas Digne: 1851 minutos

Paco Alcácer: 1303 minutos

MEDIA de minutos por fichaje: 2025 minutos

Cillessen, Gomes, Digne, Alcácer y Denis han sido traspasados esta temporada / FCB

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (184 minutos)

Carles Aleñá: 117 minutos

Álex Carbonell: 67

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 92 minutos

Alex Carbonell fue titular ante el Hércules / JAVI FERRANDIZ

Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 11 minutos de un fichaje

TEMPORADA 2017-18

FICHAJES (7.234 minutos)

Paulinho Becerra: 2562 minutos

Nelson Semedo: 2495 minutos

Thomas Vermaelen: 1512 minutos

Philipe Coutinho: 1481 minutos

Ousmane Dembelé: 1125 minutos

Yerri Mina: 379 minutos

MEDIA de minutos por fichaje: 1205 minutos

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (70 minutos)

Marc Cucurella: 8 minutos

Oriol Busquets: 62 minutos

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 35 minutos

Oriol Busquets debutó con el primer equipo del Barça ante el Murcia / Ignasi Paredes

Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 34 minutos de un fichaje

TEMPORADA 2018-19

FICHAJES (10.695 minutos)

Clement Lenglet: 3654 minutos

Arturo Vidal: 2751 minutos

Arthur Melo: 2469 minutos

Malcom: 1068 minutos

Kevin-Prince Boateng: 303 minutos

Jeison Murillo: 293 minutos

Jean-Claire Todibo: 157 minutos

MEDIA de minutos por fichaje: 1527 minutos

Kevin-Prince Boateng iniciará una nueva aventura en 2024 / SPORT

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (791 minutos)

Juan Miranda: 316 minutos

Chumi: 238 minutos

Riqui Puig: 113 minutos

Collado: 84 minutos

Carles Pérez: 18 minutos

Abel Ruiz: 22 minutos

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base:132 minutos

Riqui Puig debe salir / FCB

Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 13,5 minutos de un fichaje

TEMPORADA 2019-20

FICHAJES (8.902 minutos)

Antoine Griezmann: 3426 minutos

Frenkie De Jong: 3.222 minutos

Neto: 450 minutos

Martin Braithwate: 406 minutos

Junior Firpo: 1.398 minutos

MEDIA de minutos por fichaje: 1.780 minutos

Junior Firpo saldrá / FCB

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (1.804 minutos)

Ansu Fati: 1.379 minutos

Ronald Araujo: 239 minutos

Moussa Wagué: 181 minutos

Monchu: 6 minutos

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 451 minutos

Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 2,5 minutos de un fichaje

TEMPORADA 2020-21

FICHAJES (8.918 minutos)

Pedri: 3.523 minutos

Sergiño Dest: 2.760 minutos

Francisco Trincao: 1.316 minutos

Miralem Pjanic: 1.302 minutos

Matheus Fernandes: 17 minutos

MEDIA de minutos por fichaje:1783 minutos

Sergiño Dest atendió a SPORT en Barcelona / Sandra Dihör / Agencia LOF

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (3508 minutos)

Óscar Mingueza: 2.797 minutos

Ilaix Moriba: 675 minutos

Konrad De la Fuente: 36 minutos

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 1169 minutos

Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 7,6 minutos de un fichaje

TEMPORADA 2021-22

FICHAJES (3.049 minutos)

Eric García: 2.810 minutos

Memphis Depay: 2.498 minutos

Ferran Torres: 2.061 minutos

Pierre Aubameyang: 1.513 minutos

Luuk De Jong: 937 minutos

Dani Alves: 1.389 minutos

Adama Traoré: 735 minutos

Kun Agüero: 166 minutos

Emmerson Royal: 90 minutos

MEDIA de minutos por fichaje: 1.355 minutos

Aubameyang brilló en su corta etapa en el Barça / X

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (3.329 minutos)

Gavi: 3.090 minutos

Nico González:1.691 minutos

Abde:691 minutos

Ferran Jutglà:465 minutos

Yusuf Demir: 291 minutos

Alejandro Balde: 206 minutos

Ilias Akhomach: 172 minutos

Álvaro Sanz: 43 minutos

Estanis Pedrola: 10 minutos

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 739 minutos

Cada minuto de un debutante del fútbol base en su primer curso en el Barça equivale a 3,6 minutos de un fichaje.

TEMPORADA 2022-23

FICHAJES (16.918 minutos)

Robert Lewandowski: 3.953 minutos

Jules Koundé: 3.456 minutos

Raphinha: 2.923 minutos

Andreas Christensen: 2.338 minutos

Marcos Alonso: 1.951 minutos

Frank Kessié:1.803 minutos

Héctor Bellerin: 493 minutos

MEDIA de minutos por fichaje: 2416 minutos

Raphinha y Koundé en el Barça - Young Boys de la Champions League. / JAVI FERRANDIZ / SPORT

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (407 minutos)

Pablo Torre: 338 minutos

Ángel Alarcón:32 minutos

Marc Casadó:23 minutos

Lamine Yamal: 7 minutos

Aleix Garrido: 6 minutos

Chadi Riad:1 minuto

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 67 minutos

Cada minuto de un debutante del fútbol base(en su primer curso en el Barça) equivale a 41 minutos de un fichaje

TEMPORADA 2023-24

FICHAJES (13.052 minutos)

Ilkay Gundogan:4.179 minutos

Joao Cancelo: 3.316 minutos

Joao Félix: 2.147 minutos

Oriol Romeu: 1.437 minutos

Iñigo Martínez:1.620 minutos

Vitor Roque: 353 minutos

MEDIA de minutos por fichaje: 2.175 minutos

Los 'Joaos', dos fichajes de élite para el Barça / Agencias

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (4.577 minutos)

Pau Cubarsí:1.927 minutos

Fermín López:1.901 minutos

Héctor Fort:567 minutos

Marc Guiu:182 minutos

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 1.144 minutos

Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 2,8 minutos de un fichaje

TEMPORADA 2024-25

FICHAJES (5.038 minutos)

Wojciech Szczesny: 2.727 minutos

Dani Olmo:1.930 minutos

Pau Víctor: 381 minutos

MEDIA de minutos por fichaje: 1.679 minutos

Hansi Flick y Dani Olmo, en el Barça / EFE

DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE ( 2.328 minutos)

Gerard Martín: 1.795 minutos

Sergi Domínguez: 235 minutos

Marc Bernal: 244 minutos

Dani Rodríguez: 38 minutos

Toni Fernández: 10 minutos

Andrés Cuenca: 6 minutos

MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 388 minutos

Marc Bernal volvió a serr titular / JAVI FERRÁNDIZ

Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivacifras1 minutos de un fichaje

CONCLUSIONES FINALES

Estas son las ciifras totales contabilizando las últimas diez tempioradas.

Número de debutantes (tanto fichajes como canteranos): 99

Fichajes: 55 (96.671 minutos)

Debutantes del fútbal base: 44 (20.579 minutos)

Raphinha y Lamine celebran uno de los goles del brasileño / Javi Ferrándiz

Media minutos de los fichajes en su primer curso: 9.657 minutos

Media minutos de los canteranos en el curso de su debut: 2.057 minutos

Media minutos por jugador de un fichaje en su primera temporada: 1.755 minutos (20 partidos enteros)

Media minutos por jugador de un debutante del fútbol base en su primera temporada: 467 minutos (5 partidos enteros)

VALORACIONES SIGNIFICATIVAS

También hemos analizado con un sesgo subjetivo inevitable que porcentaje de todos estos jugadores han triunfado en el Barça.

De los 55 fichajes hemos concluído que lo han hecgho 20 lo que supone un 36%. Esto significa que el número de minutos que el club ha invertido de media en su primer curso para que un fichaje triunfe es de 4.828 minutos.

Pedri junto a la plantilla del Barça ya han llegado a Seúl / Valentí ENRICH / Sport

De los 44 jugadopres debutantes procedentes de la base han triunfado a nuestro juicio 14, lo que supone un 27% del total.

Hay que tener en cuenta que de estos 44 debutantes hay 18 (40%) que no llegaron a superar los 90 minutos en la temporada de su debut.

Respecto a los fichajes solo hay nueve (16%) en estos 10 años que no hayan superado la cifra de 467 minutos (media de minutos de los canteranos).

Frenkie, Balde, Gavi y Rashford en el evento de Nike en Seúl / Valentí Enrich

El 27% de debutantes canteranos exitosos es una cifra inferior a la de los fichajes que triunfan (36%) pero hay un elemento fundamental que no forma parte de este informe es el económico. Los fichajes suponen para el club un esfuerzo financiero incomparable con lo que le cuesta al Barça sus categorías inferiores.

Además de el aspecto económico hay otro factor clave. Para que un canterano triunfe ha tenido que jugar una media de 467 minutos en su primer curso. Esta cifra supone un 500% menos de los minutos de media invertidos en fichajes en su primera temporada.