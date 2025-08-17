INFORME SPORT
FC Barcelona
La dificultad de triunfar subiendo del fútbol base. ¿Cuántos minutos tiene un canterano tras su debut?
Sport ha elaborado un informe en el que analizamos los minutos que han disfrutado en la última década los debutantes del fútbol base y comparamos estas cifras con los fichajes. Hay un dato que es muy significativo, el 40% de los debutantes canteranos no superan los 90 minutos en la temporada de su estreno con el primer equipo.
Recientemente en Sport realizamos un informe en el que analizamos los fichajes realizados por el Barça durante los últimos 30 años y desgranamos el porcentaje de aciertos, errores y contrataciones que se quedaban en el camino.
Triunfar en el primer equipo del Barça es muy difícil y este informe lo corroboraba de manera muy clara. ¿A los canteranos también les cuesta tanto triunfar en el primer equipo? Hemos querido comprobar, aprovechando como excusa el debut de Jofre en el primer partido oficial de la temporada, qué porcentaje de debutantes de la cantera se consolidan y cuántas oportunidades gozan en comparación con los fichajes realizados.
En esta ocasión nos hemos fijado en las últimas diez temporadas completas y hemos comparado los minutos que disfrutan los fichajes en su primer año en relación con los debutantes que ascienden de las categorías inferiores. En primer lugar detallaremos los datos incuestionables de los fichajes y debutantes de la base que se estrenan cada temporada y el minutaje que acumulan estos futbolistas.
A continuación compararemos los minutos de media que disfrutan los canteranos y los fichajes y valoraremos cuántos minutos necesitan unos y otros para triunfar y consolidarse en el Barça. Son datos de la última década en la que ha habido diferentes directivas, entrenadores y directores deportivos en el club.
Se trata de reflexionar sobre algunos datos que quizá nos pueden ayudar a entender y repensar las necesidades reales del Barça en cuanto a su política de contrataciones y de fichajes.
TEMPORADA 2015-16
FICHAJES (1.357 minutos)
Arda Turan: 813 minutos
Aleix Vidal: 544 minutos
MEDIA de minutos por fichaje: 678 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (251 minutos)
Wilfrid Kaptoum: 134 minutos
Aitor Cantalapiedra: 117 minutos
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 125 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 5 minutos de un fichaje
TEMPORADA 2016-17
FICHAJES (12.213 minutos)
Samuel Umtiti: 3727 minutos
André Gomes: 2632 minutos
Jasper Cillesen : 900 minutos
Denis Suárez: 1800 minutos
Lucas Digne: 1851 minutos
Paco Alcácer: 1303 minutos
MEDIA de minutos por fichaje: 2025 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (184 minutos)
Carles Aleñá: 117 minutos
Álex Carbonell: 67
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 92 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 11 minutos de un fichaje
TEMPORADA 2017-18
FICHAJES (7.234 minutos)
Paulinho Becerra: 2562 minutos
Nelson Semedo: 2495 minutos
Thomas Vermaelen: 1512 minutos
Philipe Coutinho: 1481 minutos
Ousmane Dembelé: 1125 minutos
Yerri Mina: 379 minutos
MEDIA de minutos por fichaje: 1205 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (70 minutos)
Marc Cucurella: 8 minutos
Oriol Busquets: 62 minutos
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 35 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 34 minutos de un fichaje
TEMPORADA 2018-19
FICHAJES (10.695 minutos)
Clement Lenglet: 3654 minutos
Arturo Vidal: 2751 minutos
Arthur Melo: 2469 minutos
Malcom: 1068 minutos
Kevin-Prince Boateng: 303 minutos
Jeison Murillo: 293 minutos
Jean-Claire Todibo: 157 minutos
MEDIA de minutos por fichaje: 1527 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (791 minutos)
Juan Miranda: 316 minutos
Chumi: 238 minutos
Riqui Puig: 113 minutos
Collado: 84 minutos
Carles Pérez: 18 minutos
Abel Ruiz: 22 minutos
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base:132 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 13,5 minutos de un fichaje
TEMPORADA 2019-20
FICHAJES (8.902 minutos)
Antoine Griezmann: 3426 minutos
Frenkie De Jong: 3.222 minutos
Neto: 450 minutos
Martin Braithwate: 406 minutos
Junior Firpo: 1.398 minutos
MEDIA de minutos por fichaje: 1.780 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (1.804 minutos)
Ansu Fati: 1.379 minutos
Ronald Araujo: 239 minutos
Moussa Wagué: 181 minutos
Monchu: 6 minutos
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 451 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 2,5 minutos de un fichaje
TEMPORADA 2020-21
FICHAJES (8.918 minutos)
Pedri: 3.523 minutos
Sergiño Dest: 2.760 minutos
Francisco Trincao: 1.316 minutos
Miralem Pjanic: 1.302 minutos
Matheus Fernandes: 17 minutos
MEDIA de minutos por fichaje:1783 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (3508 minutos)
Óscar Mingueza: 2.797 minutos
Ilaix Moriba: 675 minutos
Konrad De la Fuente: 36 minutos
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 1169 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 7,6 minutos de un fichaje
TEMPORADA 2021-22
FICHAJES (3.049 minutos)
Eric García: 2.810 minutos
Memphis Depay: 2.498 minutos
Ferran Torres: 2.061 minutos
Pierre Aubameyang: 1.513 minutos
Luuk De Jong: 937 minutos
Dani Alves: 1.389 minutos
Adama Traoré: 735 minutos
Kun Agüero: 166 minutos
Emmerson Royal: 90 minutos
MEDIA de minutos por fichaje: 1.355 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (3.329 minutos)
Gavi: 3.090 minutos
Nico González:1.691 minutos
Abde:691 minutos
Ferran Jutglà:465 minutos
Yusuf Demir: 291 minutos
Alejandro Balde: 206 minutos
Ilias Akhomach: 172 minutos
Álvaro Sanz: 43 minutos
Estanis Pedrola: 10 minutos
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 739 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base en su primer curso en el Barça equivale a 3,6 minutos de un fichaje.
TEMPORADA 2022-23
FICHAJES (16.918 minutos)
Robert Lewandowski: 3.953 minutos
Jules Koundé: 3.456 minutos
Raphinha: 2.923 minutos
Andreas Christensen: 2.338 minutos
Marcos Alonso: 1.951 minutos
Frank Kessié:1.803 minutos
Héctor Bellerin: 493 minutos
MEDIA de minutos por fichaje: 2416 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (407 minutos)
Pablo Torre: 338 minutos
Ángel Alarcón:32 minutos
Marc Casadó:23 minutos
Lamine Yamal: 7 minutos
Aleix Garrido: 6 minutos
Chadi Riad:1 minuto
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 67 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base(en su primer curso en el Barça) equivale a 41 minutos de un fichaje
TEMPORADA 2023-24
FICHAJES (13.052 minutos)
Ilkay Gundogan:4.179 minutos
Joao Cancelo: 3.316 minutos
Joao Félix: 2.147 minutos
Oriol Romeu: 1.437 minutos
Iñigo Martínez:1.620 minutos
Vitor Roque: 353 minutos
MEDIA de minutos por fichaje: 2.175 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE (4.577 minutos)
Pau Cubarsí:1.927 minutos
Fermín López:1.901 minutos
Héctor Fort:567 minutos
Marc Guiu:182 minutos
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 1.144 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivale a 2,8 minutos de un fichaje
TEMPORADA 2024-25
FICHAJES (5.038 minutos)
Wojciech Szczesny: 2.727 minutos
Dani Olmo:1.930 minutos
Pau Víctor: 381 minutos
MEDIA de minutos por fichaje: 1.679 minutos
DEBUTANTES DEL FÚTBOL BASE ( 2.328 minutos)
Gerard Martín: 1.795 minutos
Sergi Domínguez: 235 minutos
Marc Bernal: 244 minutos
Dani Rodríguez: 38 minutos
Toni Fernández: 10 minutos
Andrés Cuenca: 6 minutos
MEDIA de minutos por debutantes del fútbol base: 388 minutos
Cada minuto de un debutante del fútbol base (en su primer curso en el Barça) equivacifras1 minutos de un fichaje
CONCLUSIONES FINALES
Estas son las ciifras totales contabilizando las últimas diez tempioradas.
Número de debutantes (tanto fichajes como canteranos): 99
Fichajes: 55 (96.671 minutos)
Debutantes del fútbal base: 44 (20.579 minutos)
Media minutos de los fichajes en su primer curso: 9.657 minutos
Media minutos de los canteranos en el curso de su debut: 2.057 minutos
Media minutos por jugador de un fichaje en su primera temporada: 1.755 minutos (20 partidos enteros)
Media minutos por jugador de un debutante del fútbol base en su primera temporada: 467 minutos (5 partidos enteros)
VALORACIONES SIGNIFICATIVAS
También hemos analizado con un sesgo subjetivo inevitable que porcentaje de todos estos jugadores han triunfado en el Barça.
De los 55 fichajes hemos concluído que lo han hecgho 20 lo que supone un 36%. Esto significa que el número de minutos que el club ha invertido de media en su primer curso para que un fichaje triunfe es de 4.828 minutos.
De los 44 jugadopres debutantes procedentes de la base han triunfado a nuestro juicio 14, lo que supone un 27% del total.
Hay que tener en cuenta que de estos 44 debutantes hay 18 (40%) que no llegaron a superar los 90 minutos en la temporada de su debut.
Respecto a los fichajes solo hay nueve (16%) en estos 10 años que no hayan superado la cifra de 467 minutos (media de minutos de los canteranos).
El 27% de debutantes canteranos exitosos es una cifra inferior a la de los fichajes que triunfan (36%) pero hay un elemento fundamental que no forma parte de este informe es el económico. Los fichajes suponen para el club un esfuerzo financiero incomparable con lo que le cuesta al Barça sus categorías inferiores.
Además de el aspecto económico hay otro factor clave. Para que un canterano triunfe ha tenido que jugar una media de 467 minutos en su primer curso. Esta cifra supone un 500% menos de los minutos de media invertidos en fichajes en su primera temporada.
