Más difícil todavía para Alejandro Balde en el Barça

Alejandro Balde desconecta en las vacaciones para arrancar el próximo 13 de julio la pretemporada del FC Barcelona con las pilas cargadas. Esa es, al menos, la intención el barcelonés, pero su pérdida de protagonismo esta temporada, unida al fichaje adelantado por SPORT de Jorge Salinas complican su futuro y aumentan la competencia en un lateral izquierdo donde el puesto de titular está reservado a Joao Cancelo.

En SPORT ya contábamos hace unos días que el futbolista tiene la palabra después de que el Barça no fuera con todo para lograr el regreso de Marc Cucurella y de Alella acabara fichando por el Real Madrid. Pero el club azulgrana no ha tardado en asegurarse otro futbolista en la misma posición. La de Salinas es una oportunidad de mercado que la dirección deportiva no ha querido dejar escapar. La intención con el santanderino, de 19 años, es que tenga ficha del primer equipo y no del filial.

'Overbooking' en el lateral izquierdo

Joao Cancelo y Gerard Martín parten como los favoritos en el lateral izquierdo. El portugués ha respondido en su préstamo procedente del Al-Hilal y ha acabado la campaña con muy buenas sensaciones a pierna cambiada. El de Sant Andreu de la Barca, por su parte, ha rendido muy bien en el segundo tramo de temporada como central, pero a Flick también le gusta en el carril. Se da la circunstancia de que a Jorge Salinas le pasa un poco lo contrario, pues el cántabro empezó como central hasta desplazarse al lateral y brillar por la banda.

Y después están los que son laterales zurdos natos, como Alejandro Balde y Jofre Torrents, que sobresalió en el Barça Atlètic de Juliano Belletti y logró estar a caballo con el primer equipo azulgrana hasta que una lesión en la sindesmosis del tobillo izquierdo frenó su progresión. El de la Selva del Camp también quiere luchar por un hueco.

Balde quiere quedarse

Alejandro Balde, de 22 años, tiene contrato con la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2028. El barcelonés se ha quedado sin Mundial, tapado por el propio Marc Cucurella y por otro exazulgrana, Alejandro Grimaldo. De hecho, no recibe la llamada de la selección española desde octubre de 2023. Pero cuando ha logrado estar al máximo nivel, el del distrito de Sant Martí ha evidenciado que es un futbolista de primera línea. Y este es su gran objetivo para la temporada 2026/2027: volver a ser el jugador rápido, incisivo y de calidad que le llegó a discutir incluso la 'parcela' del lateral izquierdo a todo un Jordi Alba.

Alejandro Balde, en el último partido de LaLiga 2025/2026 en Mastella frente al Valencia / Valentí Enrich

Los movimientos que se van produciendo en su posición, sobre todo si el Barça logra su propósito de quedarse definitivamente con Joao Cancelo, ponen en peligro el protagonismo que Balde dese, pero en todo caso, la intención del futbolista es la de partir de cero a partir del 13 de julio y volver a ser el lateral desequilibrante que irrumpió con tanta fuerza en el primer equipo azulgrana.