Las diferencias en la renovación de Raphinha

El Barça quiere renovar a Raphinha y Raphinha quiere seguir en el Barça. Hasta ahí todo bien porque lo intereses de unos y otros coinciden y eso hace más sencillo que pueda producirse un acuerdo en el futuro. De hecho, tampoco es que exista demasiada prisa para llegar a buen puerto porque el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, así que le queda acabar este y dos temporadas más.

De todas formas, el club blaugrana, previsor, y teniendo en cuenta que el brasileño está completando la mejor campaña de su carrera como futbolista, ha preferido ir de cara y proponerle una ampliación de contraro al jugador con el objetivo de lograr su continuidad. Flick está encantado con él y, de hecho, así lo ha expuesto en varias ocasiones. El cariño, además, es mútuo: "Para mí, como he dicho, me ha cambiado todo. Me ha cambiado prácticamente la carrera. Estoy haciendo mi mejor, mi mejor carrera desde que empecé en el fútbol y lo debo todo a él", aseguraba hace poco del alemán.

Así las cosas, parece que el futuro debería mantenerles unidos, pero esto es fútbol y nunca se sabe. De hecho, como publicábamos en SPORT, Arabia Saudita está tentando de forma seria a Raphinha. Concretamente, el Al-Hilal habría realizado una oferta mareante para hacerse con sus servicios, pero el jugador no estaría por la labora de marcharse a una liga que, de momento, está a años luz de las grandes ligas europeas a nivel competitivo.

Sin acuerdo tampoco en la ficha

De cualquier forma, existen diferencias entre lo que ofrece el Barça y lo que pide Raphinha. Y no se trata de detalles menores, sino de la base de cualquier contrato: la duración del mismo y el montante total de lo que ingresará el jugador a nivel económico. Por parte del Barça, la propuesta es darle dos años más, pero divididos en dos, es decir, un uno más uno. El club quiere evitar episodios pasados en los que los futbolistas lograban contratos muy largos y muy caros que hipotecaban el futuro. Alguno de ellos aún está vigente. El brasileño, en cambio, quiere los dos años fijos.

Raphinha ha superado a Lucas Vázquez en los clásicos / Valentí Enrich

Pero ese no es el único escollo porque existe uno, si cabe, aún más importante, que es la ficha del jugador. Raphinha no estaría contento con la propuesta económica y sus agentes están apretando para que el Barça aumente su oferta si quiere convencer al delantero. De momento, eso es ciero, está todo en un proceso embrionario, aunque las conversaciones ya se han producido. El Barça no quiere que el tema se enquiste y, por ello, a falta de más de dos años para que acabe su contrato, se ha puesto manos a la obra.

Por otro lado, está la cláusula de rescisión, en lo que, al parecer, sí estarían de acuerdo todas las partes. El club considera que es positivo para ambos que no sea demasiado alta y, de esta manera, si en algún momento tanto unos como los otros consideran que ha llegado el momento de separarse, los 80 'kilos' aproximadamente que deberían colocarse como liberación serían una cifra correcta.