La diferencia entre el caso Olmo y el de Huijsen

Dani Olmo abandonará este sábado la concentración de la selección española por una lesión en el gemelo. El parte médico de la Federación habló de que había llegado con alguna molestia y fatiga muscular, igual que le ocurrió al madridista Dean Huijsen, quien fue desconvocado después de pasar una prueba médica en la que se vio la lesión muscular, que le apartará entre 10 y 15 días de la competición.

Ambos casos pueden parecer similares, pero existe una diferencia muy importante. Dani Olmo llegó mucho mejor que Huijsen. En realidad, sus molestias eran leves en la pierna izquierda y no requerían más que un tratamiento específico. No pasó ninguna prueba médica, a diferencia de Huijsen, quien viendo como no evolucionaba de manera positiva fue inspeccionado a través de un examen por parte de los doctores.

Huijsen no fue liberado solo por fatiga muscular, sino porque realmente estaba lesionado. El Madrid lo confirmó posteriormente con las pruebas que le efectuó en Valdebebas.

Lesión el jueves

El problema llegó en el entrenamiento del jueves cuando Olmo notó una molestia importante en uno de sus gemelos. No parecía a priori que fuera grave, el propio futbolista participó después en un acto promocional de la selección, pero este viernes llegó la peor noticia.

Dani Olmo participó en un acto de patrocinio el jueves con normalidad / RFEF

Nada más saltar al campo, Olmo vio que la molestia le impedía por primera vez realizar un entrenamiento normal y tuvo que retirarse acompañado de los servicios médicos federativos.

La Federación aclaró que siempre ha estado en contacto con el FC Barcelona para conocer el estado de Dani Olmo. Por tanto, el propio club consideraba que las molestias iniciales fueron escasamente relevantes, más allá del cansancio acumulado que significaron los partidos ante el PSG y Sevilla.

Mismo protocolo

Dean Huijsen, en cambio, desde el primer entrenamiento acusó problemas. En la sesión del martes apenas estuvo diez minutos sobre el terreno de juego y se retiró de la sesión. Huijsen ni se calzó las botas de fútbol y se activó solo en una bicicleta estática con zapatillas.

La prueba del miércoles confirmó la lesión y fue desconvocado de manera inmediata. Esta misma prueba médica es a la que se ha sometido este viernes Dani Olmo y se ha visto que existía lesión. La Federación activó el mismo protocolo en ambos casos.

Eso sí, la lesión de Dani Olmo duele más al tratarse de un jugador que llegaba muy motivado a esta concentración con ganas de reivindicarse. Hasta ahora no había ofrecido su mejor versión en el FC Barcelona y quería recuperar sensaciones con la Roja.

Algo que no podrá hacer ya que este sábado se volverá a Barcelona, al mismo tiempo que sus compañeros se desplazarán a Elche para jugar frente a Georgia el primero de los dos partidos de clasificación para el Mundial del 2026.

Será entonces cuando los servicios médicos del Barça lo examinen y dictaminen las semanas que el jugador deberá estar de baja con la vista puesta siempre en el clásico del 26 de octubre.