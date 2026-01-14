Diez victorias consecutivas, diez años después

El FC Barcelona vive un momento álgido de la temporada. Los azulgranas, flamantes campeones de la Supercopa de España tras vencer en la final al Real Madrid por 3-2, dominan con puño de hierro el panorama nacional desde la llegada de Hansi Flick, pues suman cuatro títulos de tantos posibles. Asimismo, con la victoria en Jeddah, los catalanes ya acumulan diez triunfos consecutivos, una racha que no se veía desde el curso 2015-2016, con Luis Enrique en el banquillo.

El Barça arrancó la campaña con ciertas dudas, especialmente en defensa, donde se añoraba la figura de Iñigo Martínez. Sin embargo, la dura derrota en Champions contra el Chelsea el pasado 25 de noviembre supuso un punto de inflexión para los azulgranas, que desde entonces no conocen, ni siquiera, el empate.

A partir de ese traspié en Stamford Bridge, el conjunto dirigido por Hansi Flick suma diez victorias entre todas las competiciones: seis en liga, ante Alavés (3-1), Atlético (3-1), Betis (3-5), Osasuna (2-0), Villarreal (0-2) y Espanyol (0-2); una en Champions contra el Eintracht (2-1); otra en Copa frente al Guadalajara (0-2); y las dos recientes en la Supercopa de España ante Athletic Club (5-0) y Real Madrid (3-2).

Dos partidos a domicilio para superar a Luis Enrique

El conjunto catalán no sumaba diez victorias consecutivas desde la temporada 2015-2016, con Luis Enrique en el banquillo y con Messi, Suárez y Neymar en la delantera. La racha de aquel equipo, en enero y febrero de 2016, tuvo lugar entre LaLiga y Copa del Rey. En la competición liguera, los azulgranas superaron a Granada (4-0), Athletic (6-0), Málaga (1-2), Atlético (2-1) y Levante (0-2), mientras que en el torneo copero vencieron por partida doble a Espanyol (4-1 y 0-2) y Athletic (1-2 y 3-1), además de la ida de las semifinales contra el Valencia (7-0). El registro se acabó en el decimoprimer encuentro, cuando los ches rascaron un empate.

Asimismo, el Barça de Luis Enrique, un año antes, entre enero y febrero de 2015, sumó once victorias consecutivas, racha que quiere superar el equipo de Flick esta semana, en la que se miden al Racing el jueves en Copa y a la Real Sociedad el domingo en liga, ambos partidos a domicilio. Aquel registro, con el asturiano en el banquillo, empezó tras una derrota en Anoeta. A partir de ahí, los catalanes dejaron once víctimas por el camino entre liga y Copa: Elche (5-0, 0-4 y 0-6) y Atlético (3-1, 1-0 y 2-3) tres veces, Villarreal (3-2 y 3-1) por partida doble, Dépor (0-4), Athletic (2-5) y Levante (5-0), antes de caer contra el Málaga.

En el curso 2022-2023, con Xavi en el banquillo, el FC Barcelona ganó once partidos consecutivos entre enero y febrero de 2023. Sin embargo, el tercero de ellos, contra el Real Betis en las semifinales de la Supercopa, se decidió en la tanda de penaltis, por lo que no convalida como victoria, sino como empate.