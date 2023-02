Diez razones (de peso) para ganar en Almería

Los de Xavi pueden dar el golpe a LaLiga dejando al Real Madrid a diez puntos tras el empate en el derbi ante el Atlético La mejor forma de pasar página al adiós en la Europa League es recuperar el tono liguero con la octava victoria consecutiva

Al Barça, antes del derbi madrileño, le sobraban las razones para viajar a Almería con una motivación especial. Ahí está la eliminación en Old Trafford frente al Manchester United. O la necesidad de ganar sin dos de los referentes del equipo en lo que va de temporada, Pedri y Dembélé. Incluso la lucha por el Pichichi es un argumento poderoso para que los goles de Lewandowski lleven a los blaugrana hacia la victoria. También el Zamora de Ter Stegen, que solo ha encajado siete goles en 22 jornadas.

Xavi, de hecho, no necesitará alentar demasiado a sus futbolistas en las horas previas antes de saltar al césped. Hay demasiado en juego y, este domingo más que nunca, el Barça está obligado a sumar tres puntos. Fallar no es una opción y, llegados hasta aquí, equivocarse no está permitido.

Vía libre hacia el título

Y, por si fuera poco, el Real Madrid se dejó dos puntos más en el derbi ante el Atlético de Madrid tras un empate a uno que ya es un muy mal resultado para los blancos, pero que se convertiría en pésimo, en prácticamente la rendición madridista en LaLiga, si los de Xavi regresan a Barcelona con una victoria. El conjunto que entrena Ancelotti está a siete puntos del líder del campeonato, una diferencia importante que en Almería puede serlo mucho más. Ganar supondría lograr una ventaja de diez puntos respecto al segundo clasificado.

Traducido sobre el papel, el Madrid, para alcanzar al Barça, necesitaría un mínimo de cuatro jornadas para recortar la distancia en las que deberían sumar de tres en tres y los blaugrana todo lo contrario. LaLiga, el objetivo prioritario del proyecto de Xavi en su primer año completo en el banquillo del Camp Nou, quedaría en sus manos. Ganar hoy lo es todo a nivel deportivo, es empezar a ganar de verdad.

Intratables a domicilio

Hasta la fecha, el Barça ha disputado doce partidos lejos de casa, donde han mostrado una eficacia imponente. Salvo la visita al Santiago Bernabéu, donde se dejaron los tres puntos, el equipo cuenta por victorias todas y cada una de sus salidas, incluidos estadios tan complicados como Anoeta, La Cerámica, el Metropolitano o el Benito Villamarín. De hecho, la del Real Madrid sigue siendo la única derrota que figura en la cuenta de resultados de los blaugrana esta temporada en LaLiga.

La plantilla blaugrana, trabajando en la Ciutat Esportiva antes de viajar a Almería | JAVI FERRÁNDIZ

Ganar al conjunto que dirige el catalán, Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’, significaría encadenar el séptimo triunfo consecutivo a domicilio, unos números que prueban la consistencia y seriedad con la que está compitiendo el Barça, que quiere recuperar la hegemonía del fútbol español por la vía rápida.

Esta racha lejos del Camp Nou va acompañada de otra que también habla muy bien de la firmeza con la que los culés defienden el liderato. Y es que el equipo suma siete victorias seguidas contando los partidos en casa y fuera, por lo que regresar con los tres puntos les permitiría alcanzar las ocho y, de paso, sumar 62 puntos de 69 posibles, una marca que solo comparten dos técnicos en la historia de la competición: Pep Guardiola en la temporada 2010-11 y Tito Vilanova en la 2012-13. Xavi espera escribir su nombre al lado de dos entrenadores que, con esos números, no fallaron y acabaron siendo campeones con el Barça.

No todo son números

Más allá de las estadísticas que permiten soñar con un título que el club no saborea desde la temporada 2018-19, el proyecto, aún en construcción como Europa ha demostrado, no puede permitirse dudar. Los cimientos tienen muy buena pinta, pero no están suficientemente asentados como para mostrarse frágiles. Ganar hoy es pasar página al adiós a la Europa League, superar la decepción y centrarse ya de forma casi definitiva (con permiso de la semifinal de Copa ante el Real Madrid) en el título marcado en rojo, de forma pública y en privado. Es regresar a la dinámica positiva instalada en el vestuario que lidera Xavi, cuya labor al frente del equipo ha devuelto la ilusión al barcelonismo.