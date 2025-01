Diez preguntas que deberá responder Laporta

Joan Laporta da la cara este martes por la mañana en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El presidente blaugrana se someterá a las cuestiones de los medios tras una semana convulsa en la que las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor han centrado buena parte de la actualidad informativa. La comparecencia, que llega tras la conquista de la Supercopa de España, servirá también para, en principio, saber más cosas sobre el regreso al Spotify Camp Nou, el futuro de la Grada d’animació o la amenaza de moción de censura por parte de los grupos opositores a la gestión del máximo dirigente blaugrana.

1 ¿Por qué se esperó hasta el último momento para solucionar las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor?

Una de las críticas generalizadas alrededor de la gestión que ha llevado el club en lo que se refiere a las fichas federativas de estos dos jugadores es que el Barça apuró hasta el último momento para buscar los recursos económicos necesarios para tener el espacio salarial con el que inscribir a Olmo y Víctor. La sensación fue de improvisación y falta de previsión cuando, desde hacía tres meses, se conocía la situación.

2 ¿Quién o quiénes han comprado los asientos Vip y cuáles son las condiciones?

El Barça, de forma oficial, no ha dado a conocer ningún detalle sobre la operación de venta de asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou. Ni se sabe por parte del club el precio final ni tampoco los años de duración ni las condiciones de venta. Tampoco de dónde procede la inversión realizada. Se especula con que el capital llega de Qatar y Dubai, aunque Laporta deberá informar de ello durante la rueda de prensa.

3 ¿A partir de ahora, cuál. es el camino a seguir para lograr las inscripciones de Olmo y Víctor más allá de la cautelar?

La medida cautelar concedida por el Consejo Superior de Deportes tiene una vigencia de tres meses. Sin embargo, esta situación no es la ideal y el Barça necesita solucionar el tema de forma definitiva para ofrecer las garantías a ambos jugadores de que sus licencias no volverán a estar en el aire.

4 ¿Existe un pacto de no agresión en este caso con el Real Madrid?

Sorprende que el club presidido por Florentino Pérez se haya desentendido de un tema tan sensible para el fútbol español como el de las inscripciones de los dos jugadores del Barça. No fue así con el ‘caso Negreira’, en el que la entidad blanca se personó de firna particular en la causa, algo que molestó muchísimo a Joan Laporta. En este caso, ha ocurrido todo lo contrario y el Madrid aparece más como amigo que enemigo. ¿La Superliga?

5 ¿Teme que los grupos de opinión descontentos con su gestión presenten una moción de censura?

El pasado 5 de enero, diez grupos de socios del Barça entre los que se encuentran ‘Sí al Futur’ de Víctor Font o ‘Som un clam’ de Joan Camprubí emitieron un comunicado en el que pedían la dimisión de Laporta. En segundo lugar, si esta no se producía, solicitaban que se sometiera a un voto de confianza y, en tercer lugar, amenazaron con presentar una moción de censura. El ex precandidato Jordi Farré, por su parte, estuvo a punto de presentarla con el también socio Marc Cornet, aunque las presiones sobre este segundo les obligaron a dar marcha atrás. Lo explicaron en una rueda de prensa en la que animaron a los grupos opositores a dar el paso en las próximas semanas.

Víctor Font apoya al Barça en el 'caso Olmo' / EFE

6 ¿La dimisión de Juli Guiu, vicepresidente económico, se debe al pago de la comisión por el contrato de Nike?

Desde que Laporta arrancó su segundo mandato, tres han sido los vicepresidentes que han dimitido: Jordi Llauradó, Eduard Romeu y Juli Guiu. Este último, vicepresidente de márqueting, al parecer habría tomado la decisión por estar en desacuerdo con el pago de una comisión multimillonaria (50 millones) por el nuevo contrato con Nike. De hecho, Dein también cobró comisión por el acuerdo de patrocinio con Spotify.

7 ¿Qué planes tiene para la Grada d’animació?

El Barça tomó la decisión de impedir el acceso a Montjuïc de los cuatro grupos que forman la Grada d’animació si no pagaban los 21.000 euros en sanciones diversas correspondientes a la pasada temporada por insultos y comportamiento incorrecto de algunos de sus miembros. Los grupos se han negado a pagar y los tres partidos en los que no han estado presentes en casa han acabado en derrota. El club habla de replantearse una nueva fórmula para la Grada d’animació de cara al Spotify Camp Nou.

8 ¿Hay fecha ya definitiva para el regreso al Camp Nou?

El club, antes incluso de que empezaran las obras de construcción del nuevo Spotify Camp Nou habló del 29 de noviembre de 2024, coincidiendo con el 125 aniversario de la entidad, como fecha para volver a casa. Sin embargo, el regreso se ha ido retrasando de tal manera que incluso se especula con la posibilidad de que esta temporada no pueda regresarse al Estadi. Ello supondría un grave contratiempo para el club, que deberá solicitar una prórroga para seguir disputando sus partidos como local en Montjuïc, aunque ello también pasa por la disponibilidad de las instalaciones. Laporta deberá aclarar cómo se gestionará este inconveniente.

9 ¿Es Araujo intransferible? ¿En qué condiciones dejaría de serlo?

El futuro de Ronald Araujo es uno de los temas más candentes en lo que a la planificación deportiva se refiere. Es Deco su máximo responsable, pero Laporta también tiene aquí, como presidente, voz y voto. De hecho, el fichaje de Hansi Flick fue una apuesta suya. En ese sentido, el uruguayo suena como posible venta durante el mercado de invierno. ¿Pesa más la parcela deportiva o la económica a la hora de tomar una decisión en el caso del defensa central?

Flick y Laporta se saludan durante un entrenamiento / EFE

10 ¿Tiene recursos económicos el Barça para fichar e inscribir en invierno sin necesidad de vender?

Algunas de las posiciones de la plantilla que dirige Hansi Flick están desequilibradas, lo que obliga al club a plantearse ir al mercado de fichajes. De todas formas, con tres jugadores del equipo inscritos a nivel federativo de forma cautelar (Gavi, Dani Olmo y Pau Víctor), la cautela parece ser la mejor receta. Será interesante saber qué planes tiene el Barça y, más allá de posiciones y nombres concretos, conocer si tiene músculo económico suficiente para afrontar alguna operación importante sin antes haber logrado alguna salida.