Diez libros deportivos imprescindibles para celebrar Sant Jordi y el Día del Libro

La fuerza con la que la literatura deportiva llega a Sant Jordi y el Día del Libro es ya imparable: si hace años era una temática casi residual, el deporte se ha instalado con fuerza en las estanterías de las librerías. Cada vez se publican más libros de temática deportiva, y mejores. No solo periodistas y escritores escriben con pasión sobre fútbol, natación, ciclismo, baloncesto o lo que surja, sino que muchas veces son los propios deportistas quienes se animan a compartir sus vivencias.

SPORT ha recopilado diez novedades de temática deportiva que a buen seguro interesarán a muchos lectores:

Heridas en la piel - Alberto Edjogo Owono Alberto Edjogo-Owono es sin duda uno de los mejores comunicadores deportivos de España: ve el fútbol como pocos y lo explica como nadie. Pero también sabe contar historias apasionantes, siempre relacionadas con sus orígenes familiares y por extensión, con el continente africano. Ahora publica 'Heridas en la piel', un viaje por la historia del racismo en el fútbol español, con episodios sonrojantes, pero también dignos ejemplos de compromiso contra la discriminación.

1001 històries de la historia - Manuel Tomàs y Frederic Porta Con más de 125 años de historia, el Barça genera pequeñas historias casi a diario: por eso, recopilar más de mil, como han hecho Manuel Tomàs y Frederic Porta, supone un reto apasionante y realmente interesante. Desde las primeras reuniones con Gamper y compañía hasta la primera etapa de Laporta como presidente, por el libro desfilan glorias y fracasos, pero sobre todo, anécdotas deliciosas y muy poco conocidas.

El fútbol es nuestro - Rafa Escrig Rafa Escrig ha conseguido hacerse un nombre como periodista a base de lo más difícil: vivir el fútbol desde el terreno. No solo cuando explica un partido de Primera división a pie de campo, sino, muy especialmente, gracias a sus viajes por el mundo para asistir a ese tipo de partidos que nunca ocupan las portadas. Escrig sabe vivir con pasión ese otro fútbol, alejado del 'mainstream', que tantas historias genera. Y sabe contar esas historias delante de una cámara; y ahora, también por escrito.

Mentalidad, propósito, pasión - Andrea Fuentes Andrea Fuentes lo fue todo en la natación artística: lo sigue siendo, en realidad, porque después de pasar por EEUU, ahora dirige el equipo español de artística. En su momento, pensó que necesitaba compartir su manera de vivir la natación -y de enfocar la vida, en realidad-. El resultado es magnífico, porque Fuentes se sincera sin matices, sin miedos y sin complejos.

Historia del ciclismo en Colombia - Marcos Pereda Cuando Marcos Pereda escribe, conviene sentarse y disfrutar. Si además escribe sobre ciclismo, materia que le apasiona, ya es obligado abrir el libro y dedicarse a disfrutar. En esta ocasión se dedica a repasar la historia del ciclismo colombiano: si el ciclismo siempre genera historias apasionantes, aún más en Colombia, país siempre fascinante, con sus leyendas, sus puertos imposibles y sus personajes desbordantes de carisma.

Relatos solidarios del deporte - Varios Autores Puntuales como cada año, y ya van 21, los relatos solidarios del deporte acuden a la cita con Sant Jordi. Pasan los años, pero no cesan las historias relacionadas con el mundo del deporte -reales o inventadas, periodismo o ficción- a cargo de los periodistas deportivos de Barcelona. Este año, con Eric Garcia como padrino.

Marco Pantani, una vida de pirata - Beppe Conti "Marco Pantani no solo escalaba montañas; encendía la pasión de millones de personas": la frase con la que Libros de Ruta presenta la biografía de Marco Pantani es acertadísima: Pantani no era solo un ciclista, era puro carisma, pese a ser un tipo más bien tímido. Pero nadie escaló como él. Fue quizá el último gran escalador del ciclismo, y por eso levantó tantas pasiones. Su muerte, tempranera como pocas, fue un 'shock' para todos los aficionados.

La Liga francesa: el fútbol francés visto por un corresponsal español - Andrés Onrubia Se hizo un nombre a través de las redes sociales, especialmente en 'X', pero llegó un momento en el que Andrés Onrubia decidió dar un paso más y convertirse en corresponsal en Francia: sobre el terreno, luchando contra la maquinaria de prensa de clubes como el PSG, que nunca se lo pusieron fácil, ha ido recopilando y contando historias increíbles sobre el fútbol francés, tan cercano pero sin embargo tan lejano para el espectador español.

El Mundial es para listos - Gutiérrez, Pacheco y Marañón Miguel Gutiérrez, Antonio Pacheco y Carlos Marañón ya forman un tridente indestructible: no solo porque son los artífices del videopodcast 'Saber y empatar', también porque ya tienen un palmarés de libros publicados realmente interesante. El último, su 'Guía poco práctica del fútbol español', es un repaso delicioso sobre las curiosidades de los equipos que alguna vez se han paseado por la primera o segunda división. Ahora ponen el foco en el Mundial, con una mirada didáctica. ¿Un libro para niños? Sí, pero no solo para niños. Más bien, un libro para que los adultos lean con los niños.