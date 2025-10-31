Diez años del Halloween más polémico en Can Barça

El 31 de octubre de 2015 el FC Barcelona, entrenado en ese entonces por Luis Enrique, vencía al Getafe por 0-2 con goles de Luis Suárez y Neymar en el Coliseum. Sin embargo, lo que más se recordará de esa fecha no es el partido en sí, sino el postpartido y las celebraciones de los jugadores azulgranas, que aprovecharon la celebración de Halloween.

Caretas, disfraces, y un polémico 'truco'

A modo de celebración de la victoria y de la noche más terrorífica del año, parte de los barcelonistas iniciaron una fiesta en el vestuario del estadio visitante. Piqué se disfrazó de 'Leatherface', Jordi Alba de 'Shrek', Rakitic de 'Frankenstein', Bartra de 'Hombre Lobo', Luis Suárez de 'Batman'... Pero protagonizaron un episodio que a día de hoy aún se recuerda.

Los jugadores del Barça celebrano Halloween / Marc Gómez / Redes sociales

Los disfrazados tenían la intención de salir por zona mixta y poner rumbo al autobús, pero se equivocaron de puerta, yendo a parar a zona mixta.

En ese momento, Juan Iglesias, jugador del Getafe, se encontraba haciendo unas declaraciones y al ver a los culers pronunció un escueto "vaya personajes", pese a la rápida disculpa de los futbolistas, que admitieron el error rápidamente.

El camino al autobús

Su tortuoso camino hacia el autobús fue documentado por los medios oficiales del Getafe: Piqué saltó una valla y la seguridad del estadio intentó retenerle hasta conocer su identidad, mientras que Bartra fue incapaz de saltarla, ya que era de gran altura. Otros jugadores como Munir, Luis Suárez o Dani Alves tuvieron que sortear a aficionados, aunque algunos mostraron su identidad y se detuvieron a firmar autógrafos.

Gran enfado del Getafe tras las trastadas

El club azulón, lejos de entender los hechos como una trastada, se mostró muy enfadado, pues días después se descubrió que la 'celebración' de Halloween no se quedó solamente en los disfraces: "Ensuciaron el vestuario con sprays y nos va a costar arreglarlo. Dejaron todo el vestuario..., aunque eso se lava y se quita. Saltarse el control y entrar a la fuerza en la sala de prensa fue una falta de respeto", explicó Ángel Torres, presidente del Getafe, sobre los hechos.

Vestuarios del estadio del Getafe / Marc Gómez / SPORT

Pese a que, como hacía referencia el máximo dirigente del club madrileño, Iniesta como capitán se disculpó por los hechos, Gerard Piqué aumentó la polémica al lanzar una promesa: "El año que viene nos volveremos a disfrazar. Ya sabemos que Ángel Torres es merengue y algún día quiere ser presidente del Real Madrid".