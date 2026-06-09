La dieta de Ronald Araújo (27 años): carne reducida, fisioterapeuta y nutricionista personal

Ronald Araújo afronta uno de los momentos más importantes de su carrera con la mirada puesta en el Mundial y en recuperar su mejor versión física. El central uruguayo, que recientemente encendió las alarmas tras sufrir unas molestias musculares en el gemelo, lleva años cuidando cada detalle de su preparación para minimizar el riesgo de lesiones y mantenerse al máximo nivel competitivo.

La alimentación se ha convertido en una de las piezas clave de ese proceso. Consciente de las exigencias que supone disputar una temporada repleta de partidos entre club y selección, el defensa sigue un plan nutricional muy estricto diseñado para favorecer la recuperación muscular, reducir la inflamación y optimizar su rendimiento sobre el terreno de juego.

Una dieta basada en la prevención

Tanto es así que, pese a considerar la carne roja como uno de sus alimentos favoritos, ha optado por limitar su consumo a una sola vez cada quince días. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia enfocada en la prevención de lesiones y el cuidado físico, que complementa con entrenamientos y hábitos saludables que le permiten competir al más alto nivel.

A sus 27 años, el futbolista sigue un plan nutricional diseñado y supervisado por especialistas, tanto en el Barça como en la selección 'charrúa' Su objetivo es optimizar la recuperación muscular, mejorar la resistencia y garantizar que su cuerpo responda de la mejor manera posible a las exigencias del fútbol de élite.

La decisión responde a la búsqueda de una dieta más equilibrada y adaptada a las necesidades de un deportista profesional. Al disminuir determinados alimentos y priorizar otros más ligeros, el central intenta favorecer la recuperación y minimizar los procesos inflamatorios que pueden afectar al rendimiento.

Araujo, en un entrenamiento con la selección de Uruguay de preparación para el Mundial 2026 / URUGUAY

Las proteínas continúan siendo fundamentales en su alimentación diaria, aunque proceden de distintas fuentes. Pescados, huevos y otros alimentos ricos en nutrientes forman parte habitual de un menú pensado para sostener la intensidad de los entrenamientos y los partidos.

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La disciplina nutricional de Araújo se complementa con una rutina física exigente. Además de las sesiones que realiza con el equipo, suele completar trabajo adicional en el gimnasio que tiene en su domicilio, reforzando así su condición física y manteniendo una preparación constante. También el descanso, para evitar estrés muscular.