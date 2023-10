Diego Ribas: "Joao Félix tiene todas las características para triunfar en el Barça"

El ex futbolista del Atlético de Madrid de 38 años atendió a SPORT en el The Football Games Cancún, torneo que disputa su hijo con el equipo Sub-12 del cuadro brasileño Aunque no coincidió con Joao Félix en el cuadro colchonero, es conocedor de la calidad que atesora el futbolista portugués

Diego Ribas da Cunha no vistió la camiseta del Atlético de Madrid durante muchas temporadas, pero su paso por el cuadro rojiblanco dejó grandes sensaciones entre los aficionados. Ganador de una Europa League y una Liga, es uno de los grandes nombres de la historia reciente del club.

Aunque no coincidió con Joao Félix, el brasileño es conocedor de la clase que atesora y de todo el talento que puede acabar de explotar en el Barça. "Joao Félix puede triunfar en el Barça. El fútbol es así, y en Europa se suele cambiar de equipo, de entrenador y de ambiente. Es normal que en otro club juegue mejor y esté más a gusto. Es lo que ha pasado con Joao Félix", explica.

Diego Ribas, celebrando un gol en el Camp Nou en Champions League | Agencias

CALIDAD INDISCUTIBLE

"Su calidad es indiscutible y ahora en el Barça tiene toda las posibilidades de triunfar. Encaja con el juego y tiene todas las características para hacerlo bien", considera sobre el futbolista cedido en Can Barça.

Joao Félix, controlando un balón ante el Mallorca | Javi Ferrándiz

Lo cierto es que el portugués ha caído de pie en el Barcelona y resulta una gran pieza para Xavi, que ha encontrado en él el extremo izquierdo que buscaba el año pasado y, junto a Joao Cancelo, Ilkay Gündogan y Oriol Romeu, han logrado subir el nivel de la plantilla.

COMPETIVIDAD EN LALIGA

Sin embargo, en LaLiga hay otros equipos bastante fuertes, como Real Madrid o Atlético de Madrid. "Veo LaLiga cuando puedo, pero lo que más me gusta es la Champions League. Siempre es un placer ver al Atlético de Madrid, les veo fuertes, siempre competitivos y muy bien con Simeone, que hace un trabajo muy equilibrado, transmitiendo mucho al equipo, tiene todo mi respeto".

Tras sus primeras actuaciones, el Barça se plantea incorporar definitivamente a Joao Félix. La situación económica del club no es la mejor, y la relación del portugués con el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone tampoco es óptima. Ya dejó claro que su sueño era jugar en el Barça. Por el momento, va camino de cumplirlo con mucha nota.