Diego Martínez: "Sería la ostia ganar al Barça"

El técnico del Espanyol ve a sus jugadores mentalizados para dar una buena imagen Su receta para sacar algo positivo del Camp Nou es estar acertados y no cometer errores

El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, tiene muchas esperanzas de sacar un resultado positivo del Camp Nou en el derbi del sábado contra el FC Barcelona. Dirigiendo al Granada, se ha enfrentado en cuatro ocasiones en la Liga a los azulgrana con un balance de dos derrotas y dos triunfos, uno de ellos, precisamente en el feudo azulgrana. Y en la Copa del Rey estuvieron a punto de eliminarlos.

Sabe que una victoria sería una inyección de moral para el equipo y el club, que no pasan por el mejor momento. "Seria la ostia ganar al Barça. Sería especial darle una alegría a nuestra gente", afirmó en declaraciones a la cadena COPE.

"Veo a mi equipo muy mentalizado y con mucha ilusión", aseguró. El técnico blanquiazul sabe perfectamente que el último triunfo del Espanyol en el Camp Nou es el que se consiguió con los dos goles de Iván de la Peña en la temporada 2008-2009. "Lo sé, pero miro hacia adelante", comentó.

A Diego Martínez no le quita el sueño el sustituto de Lewandowski en el Barça. "Esperamos a once jugadores. No te puedes centrar sólo en uno. Tenemos que jugar concentrados porque en este tipo de partidos el error te penaliza muy caro. Debemos estar acertados y que ellos no tengan el día".

Preguntado sobre a quién escogería de entre Gavi, Pedri o Busquets para llevarse a un equipo, ha querido barrer para casa. "¿Pedri, Gavi o Busquets? Darder, Joselu, Nico, Puado... me siento orgulloso de mi equipo".