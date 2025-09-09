Diego López: "Me parece increíble que a cinco días no se sepa el campo"

Diego López, futbolista del Valencia, ha comparecido en rueda de prensa tras su reciente renovación y ha charlado sobre la actualidad. Entre los muchos temas tocados, el Barça, próximo rival de los che en Barcelona (con el escenario aún pendiente de darse a conocer). El delantero ha mostrado su sorpresa por el hecho de que aún no se haya hecho oficial dónde se jugará, aunque se ha centrado sobre todo en aspectos deportivos y ha mostrado la ambición con la que su equipo llegará a la Ciudad Condal.

Sobre el estadio del encuentro, ha explicado que "a nosotros nos da igual. Lo que tenemos que hacer es preparar el partido bien porque el rival es el mismo. El escenario no nos tiene que afectar en nada”. Eso sí, fue sincero cuando comentó que "me parece algo increíble que a cinco días todavía no se sepa. Se tenía que haber resuelto hace tiempo tanto por el equipo como por los aficionados. Esperemos que hoy se resuelva”, comentó Diego López.

Una racha de de nueve años

A nivel deportivo, los de Corberán llegan en buen momento tras arrancar la Liga empatando en casa ante la Real, cayendo por la mínima en Pamplona y, sobre todo, goleando al Getafe (3-0). Lo mejor, las sensaciones que están ofreciendo, muy alejadas a las de la pasada temporada. Sin embargo, la racha en Barcelona es tremenda: no gana en el Camp Nou desde 2016. “El resultado del año pasado dolió mucho y estuvimos muy fastidiados, también por el de Copa en Mestalla. Nos tiene que servir para salir todavía con más intensidad. Ojalá se rompa esa racha negativa”, deseaba el futbolista.

Corberán y Flick se dan la mano antes del partido de Liga del pasado 26 de enero en Barcelona / EP

López también analizó el trabajo que se hace en el fútbol formativo de ambos equipos, dos de los que mayor talento producen: "En ambas se trabaja desde abajo y cuando se da el paso hay similitud. Son dos grandes canteras”.