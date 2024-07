Diego Kochen: Así quiere crecer y triunfar en el Barça el portero del futuro

Uno de los porteros que han empezado la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick es Diego Kochen. Formado en La Masia, Kochen es un portero de 18 años con un físico privilegiado y unas condiciones técnicas únicas. Además de su talento natural, Kochen es un chico muy inteligente que ha sabido gestionar un año de contrastes que puede serle muy útil para su futuro.

Diego Kochen es un portero de 18 años que aspira algún día a defender el marco del primer equipo blaugrana. De padre venezolano y madre peruana, Diego nació en Miami y se ha formado en La Masia. En Estados Unidos jugó en el West Pines United y en el Weston y en Barcelona lo hizo en la Fundación Marcet antes de incorporarse al fútbol formativo del Barça con tan solo 12 años. En los equipos infantiles, cadetes y juveniles Kochen ha desarrollado todo su potencial y en esta última temporada ha vivido un curso especial con algunas contradicciones pero con un aprendizage enorme.

La última temporada al detalle

En la temporada 2023-24 Diego Kochen tenía ficha con el Juvenil A pero solo jugó tres partidos con el equipo de Óscar López. Diego jugó dos partidos de copa del rey y debutó en la Youth League. Su estreno en la copa fue positivo ya que el juvenil a del Barça completó un partidazo en los octavos de final en el campo del Celta (1-4). Su estreno como titular en la Ciutat esportiva fue agridulce ya que en los cuartos de final el Badalona se impuso (1-2).

Diego Kochen es un proyecto de portero TOP de La Masia / Valentí Enrich

En la Youth League su primer y último partio fue en Alemania en la eliminatoria a partido único contra el Mainz. El Barça cayó en los penaltis. Con el Barça Atlètic fue convocado en cinco partidos y llegó a debutar en Salamanca. El Unionistas se impuso (4-1) al filial de Rafa Márquez. Con el primer equipo ejerció como tercer portero en 31 convocatorias oficiales y llegó a debutar en un partido amistoso celebrado en Dallas.

Conclusiones positivas

Una lesión en la espalda le dejó un par de meses fuera de los terrenos de juego en el tramo inicial de la temporada. El hecho de estar a medio camino entre el Juvenil A, Barça Atlètic y primer equipo y solo poder completar cuatro partidos oficiales durante todo el curso nos podría parecer una temporada agridulce pero Diego Kochen lo ha vivido de una manera muy positiva.

El Barça renueva a Diego Kochen / FCB

Diego es un chico muy maduro e inteligente y en SPORT podemos explicar al detalle que el de Miami saca conclusiones realmente importantes y positivas para su carrera futbolística de todo lo vivido en este curso.

El hecho de poder vivir el día a día del primer equipo ha resultado un aprendizage enorme para Kochen. El portero de Miami agradece el trato de sus compañeros que le han ayudado mucho en lo personal y futbolístico. Los entrenos y viajes con el primer equipo son experiencias que le han marcado y Diego está convencido de que es un bagaje que le va a servir para triunfar en su carrera.

Diego Kochen, una esperanza de futuro bajo los palos del Barça / FCB

De hecho, Diego confiesa que este año ha descubierto como funciona el fútbol profesional y que es lo que hay que hacer para poder llegar a la élite. El portero internacional en categorías inferiores con Estados unidos es consciente de que todavía le queda mucho camino por recorrer y quiere ayudar al barça en todo lo que el club le pida.

"Ter Stegen es mi referente y mi ídolo"

Diego Kochen tiene claro de quién tiene que aprender para llegar a ser un portero de primer nivel. En una entrevista a Telemundo Deportes el portero de la cantera del Barça confiesa que "siendo portero me impresionó mucho conocer a Ter Stegen. Es mi referente y mi ídolo desde que tengo 12 años. Siempre viéndolo jugar poder compartir vestuario con él no lo podía creer".

Diego Kochen / FCB

Diego define al portero alemán como "un señor, Ter Stegen es muy buen tipo". Preguntado en esta televisión de Miami sobre su entrenador en el Barça Atlètic, Kochen explica que "Márquez es una persona muy positiva que siempre nos da consejos, siempre podemos contar con él en los momentos difíciles".

Cuestionado sobre su salto del fútbol base en Estados Unidos a formar parte de La Masia Kochen se sinceró y afirmó que "es para mí un sueño, estaba aquí en Weston y en poco tiempo formaba parte de una de las mejores canteras del mundo" El de Miami desveló que "cuando estaba en la escuela Marcet y mi padre en un entrenamiento me dijo que me quería el barça no me lo podía creer. Estoy muy agradecido a mis padres, sin ellos no estaría aquí". Hay Ter Stegen para rato pero su relevo se está cocinando en casa.