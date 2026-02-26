El día que Diego Costa se enfrentó a Piqué y Puyol: "No me pidáis perdón, insultadme"

Diego Costa es una de las grandes leyendas del Atlético de Madrid. El delantero, nacido en Brasil pero internacional con la selección española, regaló innumerables alegrías a la afición colchonera gracias a su carácter competitivo y su enorme determinación dentro del campo. Se trataba de un atacante diferente, especial, de los que ya no se ven en el fútbol actual.

Muchos defensores querían evitar enfrentarse a él porque era un jugador incómodo. Era un guerrero en el césped, agresivo, que desgastaba físicamente y mentalmente a sus adversarios. Su presencia no pasaba desapercibida. Presionaba, luchaba cada balón y mantenía una intensidad constante, que lo llevó a ser instituible en las filas del Cholo Simeone.

Pero además de su carácter, era un auténtico “killer” del área. Diego Costa se llenó de goles en la liga española, convirtiéndose en un delantero decisivo para su equipo. Anotó 73 goles y 38 asistencias en 205 partidos. Su instinto goleador y su capacidad para aparecer en momentos clave le permitieron dejar una huella profunda en el fútbol español.

Los dos oponentes más complicados para Diego Costa

Durante los 562 partidos que conforman su carrera, Diego Costa se enfrentó a defensas de todo tipo. Grandes, pequeños, mayores y hasta jóvenes promesas. Entre todos estos jugadores, está una de las mayores duplas que ha tenido el fútbol español: Piqué y Puyol. Los dos centrales azulgrana, procedentes de la Masía, compartieron línea defensiva durante 6 años, de 2008 a 2014. Ambos coincidieron en la liga española y se vieron las caras múltiples veces en los enfrentamientos entre Barça y Atlético de Madrid.

"Piqué y Puyol me daban una hostia y luego me pedían perdón, y yo les decía: “No me pidáis perdón, insultarme”, decía de forma irónica. "Contra el Barça defendía solamente; casi no tocábamos el balón contra ellos", afirma.

Y es que el dominio del Barça fue total durante esa época, en ese momento, entrenado por Pep Guardiola. Los colchoneros, en seis años, solamente le ganaron al conjunto azulgrana en 4 partidos oficiales. Incluso, el Atlético de Madrid le arrebató la Liga al FC Barcelona en la temporada 2013-14. La liga se decidió en la última jornada (17 de mayo de 2014), cuando el Atlético empató 1-1 en el Camp Nou, resultado que le permitió ser campeón de La Liga y dejar al Barça como subcampeón.

La dureza del Real Madrid

Por otra parte, a Diego Costa le encantaba enfrentarse al Real Madrid de Sergio Ramos y Pepe. "Contra quienes me gustaba jugar era contra Ramos y Pepe, porque eran muy buenos y te hacían subir el nivel al máximo", se sincera.

Esa época, en la que coincidió con José Mourinho, se recuerda con cariño entre los aficionados de Laliga. Hubo partidos muy entretenidos, y también muy calientes. "Mi relación con Ramos y Pepe era buena dentro del campo. Eran partidos muy competitivos, pero todo quedaba ahí. Ellos querían defender lo suyo y yo lo mío. Hablábamos en portugués", afirma.

"Siempre, Pepe soltaba alguna palabra, pero luego todo quedaba en nada: "Tranquilo", me decía. Eran muy duros; el Madrid siempre podía pegar más", desvelaba Diego Costa.

El brasileño, también explicó sobre su nacionalización con España, su marcha al Gremio de Brasil y su relación con el Cholo Simeone. Actualmente, 'La Pantera' está sin equipo, tras el fin de su etapa en el fútbol brasileño el 1 de enero de 2025.