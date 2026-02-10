Diego Capel relata el infierno que vivió en La Masia: "Ahora lo hacen de una manera diferente"

Diego Capel es historia viva del Sevilla FC. El extremo izquierdo dejó una huella imborrable en el Ramón Sánchez-Pizjuán gracias a su alto nivel de juego, destacando especialmente por su desborde, regate y velocidad en los últimos metros. Tras su etapa en Nervión, militó en clubes como el Sporting de Lisboa, Genoa, Anderlecht o Extremadura, entre otros. En octubre de 2023 puso fin a su carrera deportiva después de 16 temporadas como profesional.

Hace unos días, el ex del Sevilla acudió al pódcast 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, donde relató su llegada al Barça, entre otros temas.

En primer lugar, Capel explicó cómo se fijaron en él: "Jugaba el típico torneo del pueblo, de 24 horas, de fútbol sala. Era mi primer torneo. Al terminar, mi entrenador me dijo que había un hombre que quería hablar contigo. Se presentó como el ojeador del Barça en Almería y fue él el que me descubrió".

No dudó en decir que su llegada a La Masia "me cambió la vida", pues "era un ambiente familiar. Estaba al lado de Iniesta, Víctor Valdés y Cesc Fàbregas". No obstante, el ex del Sevilla no era consciente de lo difícil que era llegar a estar en La Masia, concretamente por "la historia que tiene y de donde han salido tantos jugadores".

Su experiencia no fue un camino de rosas, ya que aseguró que "lo pasé mal". El de Albox confesó que "a los seis meses tuve una depresión".

El principal motivo fue porque echaba de menos a su familia: "Siempre he dicho, cuando me han preguntado por este caso, que yo no era muy partidario de que uno con esa edad salga de su ambiente familiar. Creo que ahora lo hacen de manera diferente. Los niños se llevan a la familia allá".

Diego Capel explica cómo fue su paso por La Masia / EFE

Por otro lado, destapó que en La Masia "no tenía ni móvil", pero desde el club le dieron un Alcatel: "Era una cacharra, pero lo utilizaba para llamar a mis padres". Por las noches, el exjugador expuso que hablaba con su madre y no paraba de llorar "como una magdalena".

El andaluz señaló que solo aguantó seis meses". Sin embargo, quiso aclarar que no todo fue un infierno: "Allí me trataron muy bien. Es como una familia. Están pendientes de ti 24 horas. Sí es verdad que sentí que ese no era mi momento, que el fútbol estaba en un segundo plano porque necesitaba el calor de mi familia y decidí volver a Almería".