Didi Hamann dicta sentencia tras el batacazo culé: "Jugando así, el Barça no ganará la Champions"

El duro revés sufrido por el FC Barcelona durante el pasado miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions League no ha tardado en cruzar fronteras. La dolorosa derrota en el Camp Nou por 0-2 frente al Atlético de Madrid ha disparado las alarmas, y una de las voces más críticas y contundentes ha llegado desde Alemania.

"El Barça no ganará la Champions"

El autor de las declaraciones es Dietmar 'Didi' Hamann, leyenda del fútbol germano, excentrocampista del Bayern de Múnich y campeón de Europa con el Liverpool en 2005 (en aquella mítica final de Estambul), quien hoy en día es uno de los analistas más respetados de la cadena Sky Sport.

El jugador del Liverpool Dietmar Hamann (d) lucha por el balón contra Marcos Assuncao, del Real Betis, durante su partido de la Liga de Campeones disputado en el estadio Anfield de Liverpool, Reino Unido, hoy, miércoles 23 de noviembre. / Tom Hevezi / EFE

Durante su cobertura, Hamann diseccionó el partido, que quedó fuertemente condicionado por los zarpazos de Julián Álvarez y Alexander Sorloth para el conjunto colchonero, y por la roja directa que dejó al Barça con diez hombres tras la expulsión de Pau Cubarsí al filo del descanso.

El alemán fue tajante al analizar la disposición táctica del equipo blaugrana: "Sigo sin creer que el Barcelona pueda ganar la Champions League con su estilo de juego actual. Jugar al fuera de juego cerca del centro del campo durante 90 minutos es sin duda espectacular y entretenido para los aficionados, pero siempre hay rivales como el Inter de la temporada pasada que castigan sin piedad esa estrategia", sentenció el exfutbolista. Hamann apuntó a la falta de pragmatismo del equipo a la hora de protegerse, un factor que en las rondas finales del torneo europeo no perdona.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, en Barcelona. / Alberto Estevez / EFE

"El penalti de Pubill se debería haber pitado"

A pesar de su demoledor pronóstico sobre las posibilidades de título para el conjunto blaugrana, Didi Hamann quiso matizar sus palabras para separar los problemas del equipo del trabajo que está realizando el técnico en el banquillo y justificó sus quejas sobre el penalti no pitado por mano de Marc Pubill.

Champions

"Si el portero pasa el balón desde el área pequeña al defensa central con el pie, el balón está en juego y, por lo tanto, en mi opinión, es penalti. Lo entiendo y también estoy de acuerdo en que no se ajusta al espíritu del fútbol, pero las reglas son las reglas, y los jugadores ya deberían saberlo. Hansi Flick tiene toda la razón, y el penalti debería haberse pitado", afirmó su compatriota.

Ahora, con las palabras de Hamann resonando en el entorno culé, el equipo dirigido por Hansi Flick se encuentra contra las cuerdas. El Barcelona estará obligado a realizar una proeza la semana que viene en Madrid y, sobre todo, a ajustar ese sistema defensivo si quiere llevarle la contraria al analista alemán y mantener vivo el sueño de levantar la ansiada 'Orejona'.