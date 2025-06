El diamante belga que sueña con jugar en el Barça

No hay duda de que el FC Barcelona es una referencia a nivel mundial. Prueba de ello es que todos o casi todos los futbolistas del mundo sueñan con enfundarse la camiseta azulgrana y jugar en uno de los clubes más grandes del planeta. En este sentido, uno de los jóvenes más prometedores del panorama europeo ha expresado su afán por jugar en el Barça.

"Soy aficionado del Barcelona desde niño, por su fútbol. Mi sueño es jugar allí algún día y ganar la Champions League. También el Mundial con Bélgica", dice el jugador de 17 años Noah Fernández en una entrevista al diario belga Niewsbald. Unas palabras que muestran la determinación y la ambición de la joven perla belga que actualmente milita en las filas del equipo Sub-19 del PSV Eindhoven.

En esta línea, Noah Fernández, también ha confesado que dos de sus mayores referentes son leyendas culers, aunque también admira a Cristiano: "Quiero entretener a la gente, como Ronaldinho, mi gran ídolo. Disfrutaba mucho de su regate y su alegría de jugar. Siempre fui fan de Messi, aunque me pasé a Ronaldo. Al principio no me gustaba, pero tiene una mentalidad envidiable", revela.

El joven jugador del PSV ha entrado en el Top 50 de Talentos en el ránking de Niewsbald, situándose en la novena posición. Su gran actuación en el Europeo sub-17, que se disputó el pasado mes de mayo en Albania y en el que fue figura clave con un espectacular gol de falta y un gol en la semifinal contra Francia, le ha valido para consagrarse como uno de los jugadores jóvenes con más proyección de Europa.

En total, el jugador, que se desempeña en el media punta y en el extremo izquierdo, ha marcado 6 goles en 32 partidos en la actual temporada, sumando sus actuaciones en el PSV y en la selección belga.

Su posible salto al primer equipo

El centrocampista nacido en 2008 llegó a Eindhoven a los siete años después de dar sus primeros pasos en el Berlaar-Heikant y en el Lierse SK. Ahora aspira a dar el salto y debutar con el primer equipo: "Me dijeron que puedo empezar la preparación con el primer equipo, igual que el verano pasado. Y luego tendremos que esperar a ver qué deciden los entrenadores. Ganar experiencia con el Jong PSV en segunda división ya sería bueno para mi desarrollo, pero espero que me permitan quedarme en el PSV 1", declara. Además, ha reclamado su papel: "Que se atrevan a darme una oportunidad".