El diagnóstico de Guardiola con el debate de la defensa adelantada de Flick

Las derrotas ante el PSG y el Sevilla, sumadas al parón por selecciones, han hecho que haya un debate abierto sobre los peligros de la propuesta de Flick. No es que se ponga en entredicho la figura del técnico, sino más bien si debe matizar su apuesta por la defensa adelantada.

El Barça está cediendo muchas ocasiones y ha transmitido en los dos últimos partidos una sensación de fragilidad importante. No es nada nuevo, ya ocurrió en algunas fases de la temporada pasada porque el plan de Flick es una apuesta radical: cuando se ejecuta la presión a la perfección es una máquina devastadora pero, cuando no ocurre, la línea adelantada pasa a ser un mundo de posibilidades para los rivales.

Guardiola ya lo vio venir

La temporada pasada, una voz tan autorizada como Pep Guardiola, ya avisó que habría un momento donde los rivales irían encontrando soluciones para contrarrestar al Barça, pero se mostró contundente sobre cuál era el siguiente paso.

"Con el Barça sé que me lo voy a pasar bien. Es una joya verle con esa desinhibición. Leí el otro día que de media han hecho 2,9 o 3 goles por partido... para ganarle tienes que hacerle cuatro. La verdad es que es divertidísimo verlos", empezaba diciendo en una entrevista a 'Premier Corner'.

Luego explicaba lo que pensaba que iba a ocurrir con el tiempo con los rivales. "Yo no soy nadie para dar un consejo pero dicen: 'no, es que la defensa...'. Miren, ¡no cambien nada! Que sigan tirando para arriba como van... evidentemente con el tiempo le van a encontrar el matiz para hacer daño, que de eso se trata, ¿no? Un equipo nunca es el mismo, se lo van a encontrar y luego Hansi va a tener que encontrar la contra" [en referencia a matizar el plan para seguir sorprendiendo al rival].

Guardiola instaba al Barça a mantener la propuesta que tantos éxitos le ha dado a Flick pero recordaba que en el fútbol el inmovilismo acaba con cualquier equipo. No se trataba de cambiar el plan, sino de ir introduciendo matices para evitar que los rivales le cogieran la matrícula.

Es algo de lo que Flick siempre ha parecido ser consciente y, ya a final de la temporada pasada, habló de que quería un Barça con más control y también más flexible con la línea defensiva en determinados contextos. Es flexibilidad es lo que le está costando al equipo, que acostumbrado a jugar con la línea defensiva muy alta le cuesta a veces cambiar durante el encuentro. Algo parecido ocurre con la posesión en los últimos partidos porque los rivales están haciendo marcajes individuales a Pedri y Frenkie.

Guardiola también se refirió a la comparativa entre la propuesta de Flick y Cruyff. "Sí que es verdad que hay esta idea de Johan de meter un gol más, pero también Johan era de mucho control, eh, y yo creo que Hansi le ha dado una vuelta", destacó de entrada.

"A veces lo analizas... bueno yo he mirado a ver cómo lo hacen en la defensa, cómo es el proceso... y, no, no, no, es a toda pastilla, ha sido realmente muy entretenido y se lo merecen y como culé lo siento mucho para los que no sois barcelonistas. Pero ha sido una joya, fue una lástima que no estuvieran en la final, pero el Inter no es fácil de ganarles".